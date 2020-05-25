Общество
Lenta.ruПрожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью
Пятилетнюю девочку, которая всю жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя», забрали новые родители. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. По ее словам, ребенок больше не находится в перинатальном центре, и ее судьба складывается хорошо.
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Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
Происшествия
В Екатеринбурге упал строительный кран
В Екатеринбурге из-за сильного ветра упал строительный кран, пишет РЕН. Отмечается, что происшествие произошло на строительной площадке.
Газета.Ru 10:43
Общество
Песков сообщил о своей выписке из больницы
RT на русском 10:45
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах
Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
Общество
Собянин анонсировал новое смягчение ограничительных мер в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новое поэтапное смягчение действующих ограничительных мер в Москве.
Lenta.ru 09:45
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Алексей Барышников, захвативший заложников в отделении Альфа-банка в Москве, арестован до 23 июля, сообщает московское управление Следственного комитета России.
Ведомости 10:09
Общество
Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Sostav.ru вчера в 22:40
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания 07:35
Наука
В Астраханской области нашли возможную вторую столицу Золотой Орды
Как поясняет научный руководитель археологической экспедиции научно-исследовательского центра по сохранению культурного наследия Евгений Пигарев, раньше считалось, что именно в районе села Селитренное находятся культурные слои XIII века, и ученые предполагали, что Селитренное городище являлось первой столицей Золотой Орды, городом Сарай или Сарай Бату.
Российская газета 11:06
Экономика
Жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Согласно новому законопроекту, внесённому на рассмотрение в Государственную Думу, жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей, получат новую льготу.
OAnews 10:42
Общество
В Петербурге закрасили граффити с изображением Бродского
В Санкт-Петербурге утром 25 мая закрасили граффити-портрет Иосифа Бродского, который был нарисован накануне в честь 80-летия со дня рождения поэта напротив дома Мурузи в центре города.
RT на русском 06:27
Шоу-бизнес
Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Пять лет назад в семье Яниных случилось несчастье. 32-летнего Алексея разбил инсульт.
Вокруг ТВ 09:01
Кино
Студия Pixar выпустила мультфильм про гея
Поступь актуальных веяний столь неумолима, а разум индустрии "прогрессивно" прочистился настолько, что Pixar, ведущая западня анимационная студия, сняла об этом мультфильм.
Российская газета 05:26
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
Здоровье
Белгородская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом
"Белгородская область находится на плато по заболеваемости коронавирусом, мы надеемся на это", - сообщили на очередном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе в понедельник, 25 мая.
Kursk.com 06:59
Общество
Силовые установки «заморозят» в 2023-м
В новой версии правил доработка силовых установок с 2021 по 2023-й будет разрешена только один раз в год, а после этого их окончательно «заморозят» – любые вмешательства будут возможны только по соображениям безопасности и под контролем FIA.
F1news.ru 08:20
Музыка
Клип «Uno» Little Big набрал сто миллионов просмотров
Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрал сто миллионов просмотров на YouTube.
Piter.tv 22 мая в 01:20
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что осталась практически без средств к существованию.
Вечерняя Москва 04:31
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Гаджеты
Представлены очень дешевые умные телевизоры Realme Smart TV
Представлены 50-долларовые умные часы Realme Watch Сегодня компания Realme провела большую презентацию, на которой были представлены первые умные часы данного производителя, получившие название Realme Watch, а также первые умные телевизоры Realme Smart TV.
iXBT.com 04:11