Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руПрядкин: «„Уфа“ действовала чётко по регламенту»

Клуб действовал строго по протоколу и своевременно информировал местный Роспотребнадзор - Клуб принял все необходимые меры по изоляции члена "Уфы". Они действовали четко по регламенту, - заявил Прядкин.
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«Уфа» информировала РПЛ о коронавирусе в клубе перед игрой с «Тамбовом»

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Прядкин — о коронавирусе в «Уфе»: «Они действовали четко по регламенту»

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Клубы РПЛ забили на регламент безопасности. Мы собрали самые разные нарушения социальной дистанции, ношения масок и так далее

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Газета.Ru 14:49
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Газета.Ru 08:30
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Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
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Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
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«Заболеваемость должна пойти на спад»: эпидемиолог рассказала, как на это влияет плохая погода

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Киев препятствует украинской делегации в посещении парада Победы в Москве.
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Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
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На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
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Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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