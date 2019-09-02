РПЛ

ЧемпионатЧемпионатПрядкин: надеюсь, с 20-го тура VAR будет на всех 8 матчах

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Очень хочется, чтобы у всех были равные условия. Пока матчи идут выборочно, насколько технически хватает специалистов. Надеюсь, что с 20-го тура охват будет уже большой — все 8 матчей.
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