РПЛ
ЧемпионатПрядкин: надеюсь, с 20-го тура VAR будет на всех 8 матчах
Очень хочется, чтобы у всех были равные условия. Пока матчи идут выборочно, насколько технически хватает специалистов. Надеюсь, что с 20-го тура охват будет уже большой — все 8 матчей.
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Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Газета.Ru 07:16
Политика
В Чехии прекращено расследование по делу премьера Бабиша
Полиция Чехии прекратила расследование по делу премьер-министра Андрея Бабиша.
News.ru 04:01
Кино
Первая часть «Матрицы» вернется в кинотеатры в октябре
Первая часть кинофраншизы «Матрица» выйдет в повторный прокат в России 14 октября. Об этом сообщила кинокомания «Маурис Филм».
Известия 08:32
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфонов Vivo NEX 3 и Vivo NEX 3 5G
Представители компании Vivo подтвердили, что в конце сентября в Китае будет представлен производительный смартфон Vivo NEX 3, а также версия с поддержкой работы в сетях связи пятого поколения (5G).
3DNews 03:34
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
BFM.ru 09:14
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Общество
Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок
Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах стал ребенок. На островах Абако погиб семилетний мальчик.
Российская газета 05:50
Политика
Путин попросил Мутко довести до конца все выплаты в Иркутской области
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко довести до конца решение проблем, которые связаны с социальными выплатами в Иркутской области.
РЕН ТВ 08:19
Армия и оружие
Главного военного прокурора Украины уволили
Анатолий Матиос уволен с должности главного военного прокурора Украины указом Генерального прокурора Руслана Рябошапка.
ТК Звезда 07:24
Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости 08:15
Общество
Суд отказался лишать родительских прав двоих участников акции протеста
Никулинский районный суд Москвы отказался лишить родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, пришедших вместе с ребенком на не согласованную с мэрией акцию.
Ведомости 05:59
Кино
Умер режиссер‑документалист Борис Рычков
РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
РИАМО 08:48
Футбол
«Крылья Советов» командируют защитника в «Нижний Новгород»
Как стало известно matchtv.ru, защитник «Крыльев Советов» Али Гаджибеков на правах аренды переходит в «Нижний Новгород».
Матч ТВ 09:22
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес
Катя Лель кардинально изменила свой имидж
Звезда российской эстрады практически завершила написание нового музыкального альбома, поэтому решила под конец работы кардинально поменять свой образ, покрасив волосы в оригинальный розовый цвет.
Discover24 06:44
Космос
Марсианский скафандр прошел испытания
Rusargument вчера в 07:19
Футбол
Капитан «Сочи» переходит в «Ротор»
Как стало известно matchtv.ru, полузащитник «Сочи» Евгений Песегов продолжит карьеру в «Роторе». Сам футболист подтвердил эту информацию.
Матч ТВ 08:57
Наука
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Lenta.ru 07:07
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела до 59,02 доллара за баррель
По данным издания, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,39% и составила 59,02 доллара за баррель.
Телеканал 360° 03:38
Политика
Премьер-министр Украины назвал приоритеты работы нового правительства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал приоритеты работы нового правительства. Об этом сообщают «Українськi Новини».
Lenta.ru 09:10
Финансы
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Футбол
«ПСЖ» договорился об аренде Икарди
Чемпионат 05:05
Политика
Новый премьер Украины выдворил журналистов из зала заседаний
Глава украинского правительства Алексей Гончарук в ходе заседания объявил технический перерыв, чтобы представители СМИ освободили помещение.
Новостной фронт 08:10