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Прядкин настаивает на проведении матча между «Ротором» и «Ростовом»

Глава РПЛ Сергей Прядкин настаивает на проведении игры восьмого тура РПЛ между «Ротором» и «Ростовом». Об этом в своем Telegram написал журналист Иван Карпов. По его данным, лига на днях отправила делегацию в Волгоград ради проведения проверки.В источнике
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Спорт-Экспресс

Карпин был прав. Чемпионат России проводит Роспотребнадзор, а не РПЛ

Спорт-Экспрессвчера в 13:40
ИА Городские вести. Волгоград

«Ростов» просит РПЛ отменить матч с «Ротором»

ИА Городские вести. Волгоград16 сентября в 11:59
Высота 102

От волгоградского «Ротора» боятся заразиться коронавирусом

Высота 102вчера в 02:54
Metaratings

Президент РПЛ Прядкин настаивает на проведении матча «Ротор» — «Ростов»

Metaratings16 сентября в 16:19
КП - Волгоград

Ростов не хочет играть с Ротором

КП - Волгоград16 сентября в 12:14
BetOn

Глава РПЛ Прядкин своеобразно отреагировал на вопросы про письмо «Ростова»

BetOnвчера в 07:32
Bobsoccer

«Ростов» подтвердил, что обратился к президенту РПЛ по матчу с «Ротором»

Bobsoccer16 сентября в 11:44

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости16 сентября в 07:26
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Песков заявил об отсутствии оснований для новой самоизоляции

На вопрос журналистов, нет ли планов усилить "карантин" из-за коронавируса и вернуться к режиму самоизоляции хотя бы частично, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, никаких обсуждений не ходит" .
Российская газетавчера в 06:20
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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В Кузбассе снова могут закрыть ТЦ и кафе из-за коронавируса

В ходе брифинга по ситуации с коронавирусом начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Маргарита Новосёлова рассказала, могут ли из-за роста заболеваемости вновь ввести ограничения — закрыть ТЦ, кафе и рестораны.
НГС.Кемерововчера в 10:07
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