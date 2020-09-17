Глава РПЛ Сергей Прядкин настаивает на проведении игры восьмого тура РПЛ между «Ротором» и «Ростовом». Об этом в своем Telegram написал журналист Иван Карпов. По его данным, лига на днях отправила делегацию в Волгоград ради проведения проверки.