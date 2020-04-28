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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руПрядкин назвал самую удобную дату рестарта чемпионата России

Глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин в эфире «Матч ТВ» назвал наиболее удобную дату рестарта чемпионата. По словам Прядкина, предложенный вариант с рестартом 21 июня является наиболее удобным.
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с чего всё началось

Сергей Прядкин: «Большинство клубов поддержало возобновление РПЛ с 21 июня»

Обсуждали возобновление и раньше 21 июня, и позже 28-го. Если бы УЕФА не обозначил дату 3 августа для делегирования наших клубов в еврокубки, то мы могли бы уйти в более поздние даты, — сказал Прядкин в программе «Все на Футбол!».
Матч ТВ10:23

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Прядкин: 21 июня — самая удобная дата для рестарта РПЛ

Metaratings11:40

Прядкин: «Большинство клубов за возобновление РПЛ с 21 июня»

Sport24.ru11:04

Чемпионат России могут возобновить 21 июня

Советский спорт10:56

Сергей Прядкин: «21 июня – самая удобная дата для рестарта РПЛ. Если начать 28-го, игры будут каждый 3-й день»

Sports.ru10:34

Сергей Прядкин: большинство клубов поддержали 21 июня как дату возобновления РПЛ

Чемпионат10:24

Сергей Прядкин: «Большинство клубов поддержало возобновление РПЛ с 21 июня»

Матч ТВ10:23

Прядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата России

Спорт-Экспресс10:12
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
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В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине

В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
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В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
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Общество

В Калужской области вводят строгий масочный режим

В Калужской области до 11 мая вводят строгий масочный режим. Такое решение принял врио губернатора Владислав Шапша.
Kaluga-poisk.ru 14:06
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Общество

В Минтруде заявили, что зарплата на период нерабочих дней не должна снижаться

По слова главы ведомства, если трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились, то и сумма зарплаты не должна снижаться.
Mockva.ru 15:33
Финансы

Официальный курс доллара снизился на 22 копейки, курс евро повысился на 51

Курс доллара понизился на 22,03 копейки, составив 74,496 рубля (74,7163 рубля на 25 апреля).
Банки.ру вчера в 05:50
Политика

Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
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Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
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Футбол

Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
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Финансы

Правительство разрешило размещать средства ФНБ в юанях

В настоящий момент валютная корзина ФНБ состоит из долларов США, евро и фунтов стерлингов, также разрешено инвестировать средства ФНБ в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки.
РБК 13:31
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Политика

Путин поручил готовить план по восстановлению экономики после пандемии

Ново-Огарево, Московская область, 28 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России готовить масштабный всеобъемлющий план по восстановлению российской экономики после пандемии.
REGNUM 11:07
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Происшествия

В Петербург прибыл самолет с соотечественниками из Израиля

Как сообщили в Смольном, в закрытой зоне аэропорта у всех прибывших возьмут анализы на коронавирус, людям выдадут предписания Роспотребнадзора и развезут на автобусах по домам, где граждане должны будут отбывать двухнедельную самоизоляцию.
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Происшествия

В Волгограде от взрыва пострадал бывший замначальника академии МВД

Коммерсантъ 08:48
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
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Политика

Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Президент России продлил период нерабочих дней до 11 мая 2020 года включительно.
Город+ 10:49
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Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
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Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»

Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 07:01
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Путин назвал недопустимым жертвовать людьми ради ситуации в экономике

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике очень важна, но нельзя жертвовать людьми, тут не применим закон естественного отбора.
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Связанная с Собчак крабовая компания попала в список системообразующих

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Транспорт

Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве

Житель Москвы получил штраф в размере пяти тысяч рублей за проезд на автомобиле, номер которого не вписан в цифровой пропуск.
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Политика

Путин сделает 28 апреля Днем работника скорой помощи

В России появится новый профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи.
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Общество

Мэр города Усть-Кут в Иркутской области заявил, что поймал чиновников районной администрации при поджоге леса

Задержанные чиновники говорят, что прибыли снимать с квадрокоптера очаги пожара.
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Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

"Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей", — говорится в документе.
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Здоровье

Ростовские предприятия могут закрыть за нарушения санитарных норм

Ростов-на-Дону, 28 апреля 2020, 20:44 — REGNUM В Ростовской области предприятия, на территории которых не соблюдаются санитарные нормы, могут быть закрыты.
REGNUM 13:44
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Экономика

Экс-зампред ЦБ Михаил Сухов назначен гендиректором АКРА

Экс-зампред ЦБ РФ Михаил Сухов назначен генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентство (АКРА).
ТАСС 11:25
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
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В Москве мужчина залез в квартиру по водосточной трубе и избил хозяина

По данным правоохранителей, 30-летний мужчина забрался на третий этаж по водосточной трубе, разбил окно и начал избивать 55-летнего мужчину.
Газета.Ru 15:26
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Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
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В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
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Названо число безработных в России

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 15:14
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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