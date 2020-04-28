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Евро-футбол.руПрядкин назвал самую удобную дату рестарта чемпионата России
Глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин в эфире «Матч ТВ» назвал наиболее удобную дату рестарта чемпионата. По словам Прядкина, предложенный вариант с рестартом 21 июня является наиболее удобным.
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с чего всё началось
Обсуждали возобновление и раньше 21 июня, и позже 28-го. Если бы УЕФА не обозначил дату 3 августа для делегирования наших клубов в еврокубки, то мы могли бы уйти в более поздние даты, — сказал Прядкин в программе «Все на Футбол!».Матч ТВ10:23
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Банки.ру вчера в 05:50
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Общество
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Футбол
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Финансы
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В Петербург прибыл самолет с соотечественниками из Израиля
Как сообщили в Смольном, в закрытой зоне аэропорта у всех прибывших возьмут анализы на коронавирус, людям выдадут предписания Роспотребнадзора и развезут на автобусах по домам, где граждане должны будут отбывать двухнедельную самоизоляцию.
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На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Политика
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Президент России продлил период нерабочих дней до 11 мая 2020 года включительно.
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Политика
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Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
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Путин назвал недопустимым жертвовать людьми ради ситуации в экономике
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EastRussia вчера в 20:22
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Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве
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Путин сделает 28 апреля Днем работника скорой помощи
В России появится новый профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи.
ProUfu.ru 11:04
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Мэр города Усть-Кут в Иркутской области заявил, что поймал чиновников районной администрации при поджоге леса
Задержанные чиновники говорят, что прибыли снимать с квадрокоптера очаги пожара.
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В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
"Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей", — говорится в документе.
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Экс-зампред ЦБ Михаил Сухов назначен гендиректором АКРА
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ТАСС 11:25
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С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Происшествия
В Москве мужчина залез в квартиру по водосточной трубе и избил хозяина
По данным правоохранителей, 30-летний мужчина забрался на третий этаж по водосточной трубе, разбил окно и начал избивать 55-летнего мужчину.
Газета.Ru 15:26
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
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Названо число безработных в России
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 15:14