РПЛ
ЧемпионатПрядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, как прошла встреча представителей клубов с главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александром Егоровым. По его словам, некоторые команды, в том числе и топ-клубы, в открытую выражали недоверие Егорову.
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