Прядкин отреагировал на вспышку коронавируса в «Оренбурге»

Общество ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Общество Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй. 4,5K

Политика У пытавшегося проголосовать дважды журналиста аннулировали бюллетень Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, предложенным президентом России Владимиром Путиным, — онлайн и на избирательном участке. 3

Происшествия В Нижнем Новгороде загорелся литературный музей Горького Пожар произошел в литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом РБК сообщили в областном главке МЧС. 3

Общество «Мемориал» признал якутского шамана Габышева политзаключенным Правозащитный центр «Мемориал» признал якутского шамана Александра Габышева политзаключенным по международному руководству определению этого понятия, говорится на сайте организации.

Экономика Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на письмо Минкомсвязи РФ написала, что ведомство предлагает компенсировать выпадающие доходы бюджета от объявленного президентом налогового маневра в IT-отрасли путем возврата НДС на продажу софта, что уже в 2021 году должно принести в бюджет 42,5 миллиарда рублей. 20

Политика В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США. 26

Общество Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве За последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавирусной инфекции снизилось на 37%, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр Сергей Собянин. 2

Экономика Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ Политические резоны власти понятны, ведь введение 15% налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год воспринимается основной массой россиян как "раскулачивание богатых". 5

Экономика Саратовский завод РМК может остановиться в июле В июле может произойти полная остановка производства и увольнение всех работников Саратовского завода резервуарных металлоконструкций. 38

Общество «Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала публикации о том, что она продолжает выполнять люксовые рейсы за рубеж во времена, когда международное авиасообщение в России запрещено. 237

Политика В Совфеде не исключили провокаций в день голосования по Конституции Голосование по поправкам в Конституцию РФ, проводимое 1 июля, может сопровождаться провокативными акциями, инспирированными извне, 25 июня заявил председатель комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. 76

Политика В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. 1

Футбол В РФС посчитали предательством вспышку коронавируса в клубах РПЛ Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал вспышку коронавируса в нескольких клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова. 2,2K