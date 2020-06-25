Коронавирус
МК-СпортПрядкин отреагировал на вспышку коронавируса в «Оренбурге»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал вспышку заболевания коронавирусной инфекцией в "Оренбурге".
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Общество
Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову
Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
РИА Новости 04:33
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Общество
Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов
Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
РБК 11:23
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
Политика
У пытавшегося проголосовать дважды журналиста аннулировали бюллетень
Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, предложенным президентом России Владимиром Путиным, — онлайн и на избирательном участке.
Известия 11:07
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся литературный музей Горького
Пожар произошел в литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом РБК сообщили в областном главке МЧС.
РБК 11:42
Общество
«Мемориал» признал якутского шамана Габышева политзаключенным
Правозащитный центр «Мемориал» признал якутского шамана Александра Габышева политзаключенным по международному руководству определению этого понятия, говорится на сайте организации.
Дождь 10:05
Экономика
Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС
Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на письмо Минкомсвязи РФ написала, что ведомство предлагает компенсировать выпадающие доходы бюджета от объявленного президентом налогового маневра в IT-отрасли путем возврата НДС на продажу софта, что уже в 2021 году должно принести в бюджет 42,5 миллиарда рублей.
РИА Новости 07:02
Политика
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США.
РИА Новости вчера в 20:57
Общество
Путин объявил о повторной выплате 10 тыс. рублей на детей
Москва, 23 июня 2020, 18:02 — REGNUM В июле граждане России получат ещё раз 10 тыс. рублей на детей до 16 лет.
REGNUM 23 июня в 11:02
Общество
Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве
За последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавирусной инфекции снизилось на 37%, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:35
Экономика
Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ
Политические резоны власти понятны, ведь введение 15% налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год воспринимается основной массой россиян как "раскулачивание богатых".
Московский Комсомолец вчера в 10:38
Культура
Проект «Победа» завершился на Мамаевом кургане в Волгограде
24 июня, в день парада Победы, на главной высоте России состоялся масштабный музыкально-театральный проект «Победа», который увидела вся страна.
Волгоградская правда вчера в 16:17
Общество
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр рассказал об ожидаемых температурных аномалиях в отдельных регионах страны, сообщает РИА Новости.
UfaTime.ru 09:29
Экономика
Саратовский завод РМК может остановиться в июле
В июле может произойти полная остановка производства и увольнение всех работников Саратовского завода резервуарных металлоконструкций.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:23
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала публикации о том, что она продолжает выполнять люксовые рейсы за рубеж во времена, когда международное авиасообщение в России запрещено.
Городовой 10:15
Политика
Трамп заявил, что США могут перебросить войска в Польшу
Коммерсантъ вчера в 20:53
Политика
В Совфеде не исключили провокаций в день голосования по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию РФ, проводимое 1 июля, может сопровождаться провокативными акциями, инспирированными извне, 25 июня заявил председатель комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
ИА Красная Весна 10:25
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
Футбол
В РФС посчитали предательством вспышку коронавируса в клубах РПЛ
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал вспышку коронавируса в нескольких клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 11:37
Общество
Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
Политика
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно добиваться правды о Второй мировой войне, чтобы «никто не посмел марать память» о тех, кто внес решающий вклад в победу над фашистской Германией.
РБК 11:00
Политика
В МИД ответили на заявления Украины о долге России за флот в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила, что украинский дипломат Василий Боднар, заявивший накануне о "долгах" России за размещение Черноморского флота в Крыму, страдает бездельем.
Ruposters.ru вчера в 04:27
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 08:30