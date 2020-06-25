Коронавирус

МК-СпортМК-СпортПрядкин отреагировал на вспышку коронавируса в «Оренбурге»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал вспышку заболевания коронавирусной инфекцией в "Оренбурге".
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Федуна – в президенты! Продолжать чемпионат России по футболу нет никакого смысла

Советский спорт08:35

В РПЛ прокомментировали информацию о вспышке коронавируса в «Оренбурге»

РИА Новости06:49

Глава РПЛ прокомментировал вспышку коронавируса в «Оренбурге»

Sport.ru07:14

Прядкин прокомментировал заражение игроков и сотрудников «Оренбурга» коронавирусом

Metaratings06:58

В «Оренбурге» шесть зараженных коронавирусом. Кажется, у «Краснодара» будут легкие три очка

Sport24.ru08:20

Сергей Прядкин подтвердил случаи заражения коронавирусом в «Оренбурге»

Спорт-Экспресс06:45

В ФК «Оренбург» снова выявлены случаи заражения коронавирусом

Orenday.ru06:39
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Шоу-бизнес

Собчак заявила, что упала, сломала нос и получила сотрясение мозга

REGNUM 11:32
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Общество

Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову

Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП

РИА Новости 04:33
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Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Общество

Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов

Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
РБК 11:23
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
4,5K
Происшествия

ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве

Lenta.ru 05:20
4,4K
Политика

У пытавшегося проголосовать дважды журналиста аннулировали бюллетень

Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, предложенным президентом России Владимиром Путиным, — онлайн и на избирательном участке.
Известия 11:07
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Происшествия

В Нижнем Новгороде загорелся литературный музей Горького

Пожар произошел в литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом РБК сообщили в областном главке МЧС.
РБК 11:42
3
Общество

«Мемориал» признал якутского шамана Габышева политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал якутского шамана Александра Габышева политзаключенным по международному руководству определению этого понятия, говорится на сайте организации.
Дождь 10:05
Экономика

Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС

Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на письмо Минкомсвязи РФ написала, что ведомство предлагает компенсировать выпадающие доходы бюджета от объявленного президентом налогового маневра в IT-отрасли путем возврата НДС на продажу софта, что уже в 2021 году должно принести в бюджет 42,5 миллиарда рублей.
РИА Новости 07:02
20
Политика

В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США.
РИА Новости вчера в 20:57
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Общество

Путин объявил о повторной выплате 10 тыс. рублей на детей

Москва, 23 июня 2020, 18:02 — REGNUM В июле граждане России получат ещё раз 10 тыс. рублей на детей до 16 лет.
REGNUM 23 июня в 11:02
6,9K
Общество

Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве

За последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавирусной инфекции снизилось на 37%, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:35
2
Экономика

Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ

Политические резоны власти понятны, ведь введение 15% налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год воспринимается основной массой россиян как "раскулачивание богатых".
Московский Комсомолец вчера в 10:38
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Культура

Проект «Победа» завершился на Мамаевом кургане в Волгограде

24 июня, в день парада Победы, на главной высоте России состоялся масштабный музыкально-театральный проект «Победа», который увидела вся страна.
Волгоградская правда вчера в 16:17
183
Общество

В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр рассказал об ожидаемых температурных аномалиях в отдельных регионах страны, сообщает РИА Новости.
UfaTime.ru 09:29
337
Экономика

Саратовский завод РМК может остановиться в июле

В июле может произойти полная остановка производства и увольнение всех работников Саратовского завода резервуарных металлоконструкций.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:23
38
Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала публикации о том, что она продолжает выполнять люксовые рейсы за рубеж во времена, когда международное авиасообщение в России запрещено.
Городовой 10:15
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Политика

Трамп заявил, что США могут перебросить войска в Польшу

Коммерсантъ вчера в 20:53
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Политика

В Совфеде не исключили провокаций в день голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию РФ, проводимое 1 июля, может сопровождаться провокативными акциями, инспирированными извне, 25 июня заявил председатель комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
ИА Красная Весна 10:25
76
Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
1
Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
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Шоу-бизнес

Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных россиян до 40 лет

РИА Новости 06:06
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Футбол

В РФС посчитали предательством вспышку коронавируса в клубах РПЛ

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал вспышку коронавируса в нескольких клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 11:37
Общество

Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
2,2K
Политика

Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно добиваться правды о Второй мировой войне, чтобы «никто не посмел марать память» о тех, кто внес решающий вклад в победу над фашистской Германией.
РБК 11:00
7
Политика

В МИД ответили на заявления Украины о долге России за флот в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила, что украинский дипломат Василий Боднар, заявивший накануне о "долгах" России за размещение Черноморского флота в Крыму, страдает бездельем.
Ruposters.ru вчера в 04:27
2,8K
Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 08:30
1,7K
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Газета.Ru 09:55
1,6K
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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