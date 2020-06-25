Прядкин отреагировал на вспышку коронавируса в «Оренбурге»

Происшествия ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве 1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.

Общество Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press. 30

Политика Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны. 461

Политика Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС. 54

Общество ОСК заключила новый контракт на док для авианосца «Адмирал Кузнецов» "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) заключила новый контракт на строительство сухого дока для ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" с компанией "Оргэнергострой", сообщил РИА Новости в четверг глава корпорации Алексей Рахманов.

Политика СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России. 30

Шоу-бизнес Брежнева добилась увольнения из «ВИА Гры» фаворитки мужа Брежнева добилась увольнения из "ВИА Гры" фаворитки мужа По воспоминаниям продюсера Леонида Дзюника, Константин Меладзе перепробовал всех участниц своей группы.

Политика Токаев назначил нового министра здравоохранения Нур-Султан, 25 июня 2020, 15:33 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра здравоохранения республики Елжана Биртанова, сообщили 25 июня в пресс-службе главы государства.

Политика Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши. 190

Происшествия Мосгорсуд оставил издателя «Медиазоны» Верзилова под арестом Мосгорсуд оставил в силе арест на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Общество Грузия решила не возобновлять авиасообщение с 1 июля Грузия в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса перенесет возобновление регулярного авиасообщения с другими странами с 1 июля на конец месяца.

Политика Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.

Экономика МВФ ухудшил прогноз по экономике России Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны. 348

Политика В Турции представили план с признанием Крыма российским Анкара, 24 июня 2020, 19:47 — REGNUM Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, который включает в себя пункт о признании Крыма российским. 599

Происшествия Польша выдала России участника криминальных войн 90-х годов Польша выдала России обвиняемого в убийстве Вячеслава Исминдирова, участвовавшего в криминальных войнах 90-х годов.

Экономика СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. 20