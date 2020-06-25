Коронавирус
МК-СпортПрядкин отреагировал на вспышку коронавируса в «Оренбурге»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал вспышку заболевания коронавирусной инфекцией в "Оренбурге".
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Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском 08:29
Политика
Комиссия СФ заявила о «внешней атаке» на голосование по Конституции РФ
Общероссийское голосование по поправкам в Конституции РФ стало целью для "внешней атаки", которая проводится с использованием подконтрольных Западу СМИ, социальных сетей и некоммерческих организаций (НКО).
ТАСС 08:03
Происшествия
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ru 05:20
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
Общество
Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
Политика
Рябков заявил, что Россия не будет любой ценой спасать СНВ-3
Россия не будут любой ценой спасать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
РЕН ТВ 06:56
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Политика
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:02
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Политика
Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг
Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
Общество
ОСК заключила новый контракт на док для авианосца «Адмирал Кузнецов»
"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) заключила новый контракт на строительство сухого дока для ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" с компанией "Оргэнергострой", сообщил РИА Новости в четверг глава корпорации Алексей Рахманов.
РИА Новости 07:31
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Шоу-бизнес
Брежнева добилась увольнения из «ВИА Гры» фаворитки мужа
Брежнева добилась увольнения из "ВИА Гры" фаворитки мужа По воспоминаниям продюсера Леонида Дзюника, Константин Меладзе перепробовал всех участниц своей группы.
Экспресс газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Фотограф Роман Родин показал стройные ноги Аллы Пугачевой из 90-х
Снимок датирован серединой 90-х годов, на вид Алле Борисовне порядка 45 лет, и как видно уже на тот момент Примадонна находилась в прекрасной форме.
Bimru.ru 07:59
Политика
Токаев назначил нового министра здравоохранения
Нур-Султан, 25 июня 2020, 15:33 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра здравоохранения республики Елжана Биртанова, сообщили 25 июня в пресс-службе главы государства.
REGNUM 08:33
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Происшествия
Мосгорсуд оставил издателя «Медиазоны» Верзилова под арестом
Мосгорсуд оставил в силе арест на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ 08:21
Общество
Грузия решила не возобновлять авиасообщение с 1 июля
Грузия в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса перенесет возобновление регулярного авиасообщения с другими странами с 1 июля на конец месяца.
Известия 04:51
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Политика
Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
RT на русском 08:36
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по экономике России
Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
Газета.Ru 04:29
Общество
СМИ сообщили о рейсах «Аэрофлота» за границу во время карантина
Несмотря на закрытое на фоне пандемии коронавируса международное авиасообщение, российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжила перевозки за границу.
Деловое.ТВ 02:06
Политика
В Турции представили план с признанием Крыма российским
Анкара, 24 июня 2020, 19:47 — REGNUM Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, который включает в себя пункт о признании Крыма российским.
REGNUM вчера в 12:47
Политика
Песков ответил на вопрос о сроках открытия российских границ
По словам Пескова, позиция об открытии российских границ должна быть принята в правительстве с учетом мнения эпидемиологов.
RuNews24.ru 07:20
Происшествия
Польша выдала России участника криминальных войн 90-х годов
Польша выдала России обвиняемого в убийстве Вячеслава Исминдирова, участвовавшего в криминальных войнах 90-х годов.
Lenta.ru 08:35
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:07
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42