Коронавирус
Московский КомсомолецЕще в одной команде РПЛ произошла вспышка коронавируса
Спортивный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что несколько игроков и сотрудников футбольного клуба "Оренбург", выступающего с Российской премьер-лиге, заражены коронавирусом. По его словам, они якобы сдали положительный тест на COVID-19.
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"У ряда представителей "Оренбурга" при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией", - приводятся слова Прядкина на официальном сайте РПЛ.РИА Новости06:49
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Lenta.ru 23 июня в 23:00
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В Крыму учёные провели 3D-съемку пещеры Таврида
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Газета.Ru 09:55
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Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
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Политика
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Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти отказался от переговоров с представителями Сербии в США.
Деловое.ТВ 05:29
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Заболеваемость внебольничной пневмонией в Ленобласти выросла на 65%
Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 15:33 — REGNUM В Ленинградской области впервые за несколько лет отмечен резкий рост числа внебольничных пневмоний — на 65% по сравнению со средним многолетним уровнем и на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
REGNUM 08:33
Армия и оружие
ХАМАС заявил, что Израиль объявил ему войну аннексией земель Палестины
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль планирует начать аннексию палестинских земель — Иорданской долины и части Западного берега Иордана — с 1 июля 2020 г.
REGNUM 09:37
Общество
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Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ».
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В перерыве заседания в зал вошла судья Рона Сопчук и попыталась вручить Бочкареву букет цветов со словами: «Я пришла поздравить вас с Международным женским днем».
Lenta.ru 09:33
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С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
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Lenta.ru вчера в 22:58
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News.ru вчера в 07:37
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
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За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
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