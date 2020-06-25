Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЕще в одной команде РПЛ произошла вспышка коронавируса

Спортивный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что несколько игроков и сотрудников футбольного клуба "Оренбург", выступающего с Российской премьер-лиге, заражены коронавирусом. По его словам, они якобы сдали положительный тест на COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
"У ряда представителей "Оренбурга" при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией", - приводятся слова Прядкина на официальном сайте
 РПЛ.
РИА Новости06:49

Подробнее о событии

В РПЛ прокомментировали информацию о вспышке коронавируса в «Оренбурге»

РИА Новости06:49

В «Оренбурге» шесть зараженных коронавирусом. Кажется, у «Краснодара» будут легкие три очка

Sport24.ru08:20

Глава РПЛ прокомментировал вспышку коронавируса в «Оренбурге»

Sport.ru07:14

Прядкин прокомментировал заражение игроков и сотрудников «Оренбурга» коронавирусом

Metaratings06:58

Федуна – в президенты! Продолжать чемпионат России по футболу нет никакого смысла

Советский спорт08:35

Сергей Прядкин подтвердил случаи заражения коронавирусом в «Оренбурге»

Спорт-Экспресс06:45

В ФК «Оренбург» снова выявлены случаи заражения коронавирусом

Orenday.ru06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Происшествия

Суперкар за 20 миллионов рублей устроил ДТП в российском городе и попал на видео

Lenta.ru 10:09
2
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
4,1K
Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Lenta.ru 04:42
886
Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
222
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
48
Здоровье

Врач показал легкие переболевших коронавирусом людей

Сычугов показал снимки пораженных органов и рассказал о произошедших в них изменениях.
Evo-rus.com 05:45
1
Политика

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества.
Вести.Ru 08:02
97
Общество

Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали

Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новости 10:15
1,6K
Политика

Песков объяснил, почему Путин решил внести поправки в Конституцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему ранее глава государства отказывался от внесения поправок в главный документ страны, а потом передумал.
Neva.Today 07:15
16
Политика

Лидер чернокожих активистов пригрозил «сжечь США»

Lenta.ru 06:22
109
Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
72
Наука

В Крыму учёные провели 3D-съемку пещеры Таврида

Evo-rus.com вчера в 07:39
7
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:55
1,4K
Кино

Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

Rambler News Service 05:35
4
Политика

Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти отказался от переговоров с представителями Сербии в США.
Деловое.ТВ 05:29
28
Здоровье

Заболеваемость внебольничной пневмонией в Ленобласти выросла на 65%

Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 15:33 — REGNUM В Ленинградской области впервые за несколько лет отмечен резкий рост числа внебольничных пневмоний — на 65% по сравнению со средним многолетним уровнем и на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
REGNUM 08:33
7
Армия и оружие

ХАМАС заявил, что Израиль объявил ему войну аннексией земель Палестины

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль планирует начать аннексию палестинских земель — Иорданской долины и части Западного берега Иордана — с 1 июля 2020 г.
REGNUM 09:37
1
Общество

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:12
100
Общество

Российскую судью отправили в отставку из-за букета цветов

В перерыве заседания в зал вошла судья Рона Сопчук и попыталась вручить Бочкареву букет цветов со словами: «Я пришла поздравить вас с Международным женским днем».
Lenta.ru 09:33
1
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
3,2K
Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
898
Культура

Ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
121
Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
4,2K
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
37
Происшествия

Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке

Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия 05:42
17
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
588
Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
312
Экономика

МВФ прогнозирует падение российского ВВП

Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru вчера в 11:19
349
Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн 23 июня в 10:35
6,8K
Общество

Калининградский губернатор прервал незаконный свадебный банкет

Известия 09:46
11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное