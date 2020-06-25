с чего всё началось

Спортивный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что несколько игроков и сотрудников футбольного клуба "Оренбург", выступающего с Российской премьер-лиге, заражены коронавирусом. По его словам, они якобы сдали положительный тест на COVID-19.

Еще в одной команде РПЛ произошла вспышка коронавируса

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