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Газета.RuГазета.RuПрядкин проанализировал вариант возобновления РПЛ 21 июня

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что организация надеется возобновить чемпионат России 21 июня. В качестве альтернативного варианта рассматривается 28 июня.
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Сергей Прядкин
Возобновление РПЛ 21 июня? Это тот вариант, над которым мы все эти три недели кропотливо работали. Мы разрабатывали версию возобновления 21 июня и завершение чемпионата. Учитывая текущую напряжённую ситуацию с матчами еврокубков и матчами сборных, это оптимальный вариант.
— Сергей ПрядкинЧемпионат 12:47

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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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