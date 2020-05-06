Коронавирус
Газета.RuПрядкин проанализировал вариант возобновления РПЛ 21 июня
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что организация надеется возобновить чемпионат России 21 июня. В качестве альтернативного варианта рассматривается 28 июня.
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Возобновление РПЛ 21 июня? Это тот вариант, над которым мы все эти три недели кропотливо работали. Мы разрабатывали версию возобновления 21 июня и завершение чемпионата. Учитывая текущую напряжённую ситуацию с матчами еврокубков и матчами сборных, это оптимальный вариант.
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Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
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Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
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Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС 07:34
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Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
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Общество
Главврач Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса
Главврач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) умер от осложнений из-за коронавируса, сообщается на сайте лавры.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
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Известия 10:59
Здоровье
Самые пораженные коронавирусом районы назвали в Воронежской области
Коронавирус отмечен уже в 30 муниципальных образованиях Воронежской области.
Обозреватель Врн 12:12
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Российская газета 10:05
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Общество
Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений
Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
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Здоровье
В Петербурге все медики могут рассчитывать на дополнительные выплаты
На дополнительные выплаты из регионального бюджета могут рассчитывать не только врачи и медсестры Петербурга, но и все сотрудники медицинской сферы.
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RuNews24.ru 06:31
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Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Россия начнёт выводить военных специалистов из Италии 7 мая
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Экс-форвард «Ювентуса» и «Милана» Матри завершил карьеру
Бомбардир.ру 11:48
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Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве на майских праздниках
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве в первой половине майских праздников.
RT на русском 11:57
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
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В США убили изучавшего коронавирус ученого
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