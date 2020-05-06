Возобновление РПЛ 21 июня? Это тот вариант, над которым мы все эти три недели кропотливо работали. Мы разрабатывали версию возобновления 21 июня и завершение чемпионата. Учитывая текущую напряжённую ситуацию с матчами еврокубков и матчами сборных, это оптимальный вариант.

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что организация надеется возобновить чемпионат России 21 июня. В качестве альтернативного варианта рассматривается 28 июня.

Спорт день за днем

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Экономика ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они принимали такие меры в последние две недели рассказали уже 44% опрошенных.

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Общество Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений. 11

Здоровье В Петербурге все медики могут рассчитывать на дополнительные выплаты На дополнительные выплаты из регионального бюджета могут рассчитывать не только врачи и медсестры Петербурга, но и все сотрудники медицинской сферы. 1