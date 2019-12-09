РПЛ
Спорт-ЭкспрессПрядкин прокомментировал акции протеста болельщиков
Президент РПЛ Сергей Прядкин на презентации комплексного исследования экономики российского футбола от компании PWC прокомментировал последние акции протеста фанатов, которые массово покидали трибуны в последнем туре.
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Политика
В Кремле сообщили детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится после завершения саммита в «нормандском формате», а её продолжительность будет зависеть от двух лидеров.
Общество
В ПФР назвали условие для приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсий могут приостановить в том случае, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств.
Общество
Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Общество
SIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия
Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Политика
Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского»
Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с "актом Магнитского", сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Общество
Граждан обяжут отчитываться при вывозе наличными свыше $100 тысяч
"Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем", - отмечается в сообщении таможенной службы.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Общество
Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка
Политика
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Кино
Фильмы студии Disney собрали за год более $10 млрд
К концу календарного 2019-го года проекты Disney заработали в мировом прокате суммарно порядка $10 млрд.
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Политика
В Турции назвали виновных в попытках испортить отношения с Россией
Попытка переворота произошла в Турции 15 июля 2016 года.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление
Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Эксперт оценил монету, которую петербуржец продает за миллиард рублей
Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
Путин и Зеленский проведут встречу перед пресс-конференцией саммита
В офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин проведут встречу до пресс-конференции, которая состоится по итогам саммита в "нормандском формате".
Кино
В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
В Сеть попали кадры предстоящего фантастического боевика «Годзилла против Конга», запечатлевшее схватку двух гигантских монстров.
Шоу-бизнес
67-летняя Аллегрова на «Песне года» удивила зрителей глубиной декольте
67-летняя Ирина Аллегрова, которая является любительницей откровенных нарядов, вышла на сцену на концерте «Песня года» в черном облегающем платье в пол с глубоким декольте, слабо прикрывающем грудь певицы.
Общество
В России предложили приравнять хищение бюджетных средств к госизмене
Глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение бюджетных средств к государственной измене.
Общество
Взыскание долгов с пенсий могут запретить
Вторая поправка предполагает, что после взыскания долга за счет зарплаты, на счете должен быть остаток средств в размере прожиточного минимума, пишет «Российская газета».