РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПрядкин прокомментировал акции протеста болельщиков

Президент РПЛ Сергей Прядкин на презентации комплексного исследования экономики российского футбола от компании PWC прокомментировал последние акции протеста фанатов, которые массово покидали трибуны в последнем туре.
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Прядкин: «Премьер-лига обеспокоена реакцией фанатов. Футбол без болельщиков — это не футбол»

Sport24.ru10:21

Прядкин прокомментировал акции протеста болельщиков

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