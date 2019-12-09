Президент РПЛ Сергей Прядкин на презентации комплексного исследования экономики российского футбола от компании PWC прокомментировал последние акции протеста фанатов, которые массово покидали трибуны в последнем туре.

Спорт Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.

Политика Сайт «Миротворец» закроет свои серверы Сайт «Миротворец» закроет свои серверы 10 декабря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале сайта.

Политика Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".

Общество Российские христиане потребовали отменить статью об оскорблении чувств верующих Российские христиане различных конфессий опубликовали на портале Change.org петицию на имя президента РФ Владимира Путина, которую также адресовали Госдуме, Конституционному суду и Следственному комитету с требованием отменить статью 148 УК РФ, направленную на защиту чувств верующих.

Общество Для родителей девочки, живущей в ПМЦ в Москве, проведут экспертизу Органы опеки в Москве попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живет в перинатальном центре в Москве, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.

Финансы Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению.

Политика Соловьев принял вызов Зеленского Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.

Общество Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.

Общество В Турции ввели налог на проживание в отелях Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.