РПЛ
Спорт-ЭкспрессПрядкин прокомментировал акции протеста болельщиков
Президент РПЛ Сергей Прядкин на презентации комплексного исследования экономики российского футбола от компании PWC прокомментировал последние акции протеста фанатов, которые массово покидали трибуны в последнем туре.
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Прядкин: «Премьер-лига обеспокоена реакцией фанатов. Футбол без болельщиков — это не футбол»
Sport24.ruвчера в 10:21
Прядкин о фанатах: «Футбол без болельщиков – это не футбол, но нормы должны соблюдаться»
Sports.ruвчера в 12:15
Прядкин: РПЛ обеспокоена ситуацией с уходом болельщиков с трибун на матчах 19-го тура
ТАСС Спортвчера в 10:29
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