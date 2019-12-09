РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПрядкин прокомментировал акции протеста болельщиков

Президент РПЛ Сергей Прядкин на презентации комплексного исследования экономики российского футбола от компании PWC прокомментировал последние акции протеста фанатов, которые массово покидали трибуны в последнем туре.
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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