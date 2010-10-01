РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПрядкин рассказал о числе подписчиков платного ТВ

Генеральный директор РПЛ Сергей Прядкин на презентации комплексного исследования экономики российского футбола от компании PWC назвал число подписчиков платного сервиса «Наш футбол».
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Стало известно количество подписчиков клубов РПЛ и лиги в соцсетях

Спорт-Экспресс10:00

До 25% матчей РПЛ в сезоне-2019/20 будут показаны на общедоступном телевидении

ТАСС Спорт08:33
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Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

Зеленский взял на переговоры в Париж глав СБУ и Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на встречу лидеров стран "нормандской четверки" в Париже вместе с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым,главой МВД Арсеном Аваковым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком, передает "Униан".
Газета.Ru 07:23
Спорт

МОК поддержал решение WADA по российским спортсменам

"Представители олимпийского движения поддержали единогласное решение исполнительного комитета WADA, которое соответствует заявлению, сделанному исполкомом МОК и одобренному олимпийским саммитом", - говорится в сообщении организации.
Газета.Ru 10:51
Общество

Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам

Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
BFM.ru 11:45
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Российская газета вчера в 14:14
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Общество

В Гражданском кодексе пропишут права соседей

Документ с поправками в Гражданский кодекс, касающимися соседских прав владельцев земельных участков, рассмотрены Советом при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 9 декабря, сообщает «Российская газета».
Красная весна 11:46
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия 07 декабря в 16:02
Авто

В «АвтоВАЗе» заявили о европейском качестве новых автомобилей Lada

Вице-президент «АвтоВАЗа» по дизайну Стив Маттин, который разработал фирменный стиль моделей Lada, рассказал, когда качество отечественных автомобилей станет лучше.
Известия 07 декабря в 21:55
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Инфорос 03:44
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Политика

США ввели санкции против граждан Сербии и Венесуэлы

Минфин США принял решение ввести санкции в рамках «глобального акта Магнитского» против 17 человек, среди которых граждане Сербии и Венесуэлы.
RT на русском 12:25
Политика

Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
ТАСС 13:18
Политика

Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Взгляд.ру 12:44
Происшествия

Суд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

ТАСС 11:28
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
Газета.Ru 08:01
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Вести.Ru 03:30
Политика

Активистки движения Femen устроили акцию протеста у Елисейского дворца

Две активистки движения Femen устроили акцию возле Елисейского дворца в Париже, где проходит встреча лидеров «нормандской четверки».
РБК 10:08
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Общество

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 08:05
Политика

Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство

Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 08:29
Общество

Взыскание долгов с пенсий могут запретить

Вторая поправка предполагает, что после взыскания долга за счет зарплаты, на счете должен быть остаток средств в размере прожиточного минимума, пишет «Российская газета».
Терра 04:13
Шоу-бизнес

Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег

Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
Культуромания 11:42
Армия и оружие

ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море

Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко.
RT на русском 02:19
Происшествия

Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными

Рэперы HammAli & Navai заявили в полицию о том, что их машина, предположительно, была обстреляна.
Lenta.ru 10:32
Армия и оружие

В Донбассе в день «нормандского саммита» прогремел взрыв

По версии бойцов Донбасса, ЧП не случайно произошло в день "нормандского саммита".
Царьград 12:18
Общество

В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси

Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.
ТАСС 10:56
Гаджеты

Microsoft прекращает поддержку Office для Windows 10 Mobile

Обновления больше не будут получать Word, Excel, PowerPoint и OneNote. В то же время отмечается, что приложения продолжат работать.
RuNews24.ru 02:47
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Профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России. В ней выступают 16 клубов. С момента основания называлась «Российская футбольная премьер-лига». В июле 2018 года была переименована в Российскую Премьер-Лигу с представлением нового логотипа.
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