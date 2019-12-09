РПЛ

Матч ТВМатч ТВКлубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

Совокупные доходы клубов РПЛ в 2018 году составили 59,4 миллиарда рублей, в 2017 году эта цифра составляла 56,8 миллиарда. Расходы клубов в РПЛ в 2018 году составили 57,6 миллиарда рублей, годом ранее расходы составляли 58,5 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Как сообщается в отчете
, совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в прошлом сезоне составила 3,28 миллиарда рублей, из них 1,49 миллиарда рублей пришлись на билеты на матчи РПЛ, 890 миллионов рублей — на абонементы, 429 миллионов рублей — на билеты на ЛЧ, 391 миллион рублей — на билеты на ЛЕ, 70 миллионов рублей — на билеты на Кубок России.
Матч ТВ09:18

Подробнее о событии

Стало известно количество подписчиков клубов РПЛ и лиги в соцсетях

Спорт-Экспресс10:00

Клубы РПЛ в сезоне-2018/19 заработали на продаже билетов и абонементов 3,28 млрд рублей

ТАСС Спорт08:34

Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

Матч ТВ09:18

Доходы клубов РПЛ за 2018 финансовый год – 59,4 млрд рублей, расходы – 57,8 млрд

Sports.ru09:11

Клубы РПЛ во второй раз за последние 7 лет добились положительной разницы доходов и расходов

Sport24.ru09:10

Выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 59,4 млрд рублей

РИА Новости08:52

Общая выручка клубов РПЛ за прошлый сезон – более трех миллиардов рублей

Советский спорт09:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 10:45, Ашберн
Политика

В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 03:03
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
РБК 07:36
Общество

Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Интерфакс 09:31
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09:11
Спорт

WADA на 4 года запретило России участвовать в Олимпийских играх и ЧМ

Сегодня исполком WADA принял решение лишить Россию права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Новый Век 05:48
Футбол

Гулиев и Ананидзе могут покинуть «Спартак» уже нынешней зимой

Хавбеки Аяз Гулиев и Жано Ананидзе могут покинуть московский "Спартак" в самое ближайшее время.
Вести.Ru 07:15
Авто

Бюджетный кросс-универсал Volkswagen C-Trek вышел в продажу

Рестайлинговая версия кросс-универсала C-Trek отличается расширителями колесных арок, некрашеным пластиковым обвесом по периметру кузова, а также именными бамперами и видоизменённой радиаторной решеткой.
Tvoe-avto.com вчера в 13:44
Экономика

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
RT на русском 08:23
Политика

Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 05:34
Общество

Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Известия 09:32
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР.
РБК 07:57
Происшествия

Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке

Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Газета.Ru 06:43
Политика

В Лондоне возобновились слушания по долгу Украины перед Россией

В Верховном суде Великобритании возобновились слушания по спору между Россией и Украиной на 3 миллиарда долларов в еврооблигациях (плюс купон на 75 миллионов).
Российская газета 08:35
Общество

Эксперт оценил монету, которую петербуржец продает за миллиард рублей

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
Аргументы и Факты вчера в 21:51
Общество

Хищение бюджета могут приравнять к госизмене в России

Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с предложение приравнять хищение денег из бюджета к госизмене.
Газета.Ru 02:26
Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян предложили запретить

Авторы инициативы уверены, что взыскание пенсий и долгов ограничивает право россиян на пенсионное обеспечение, что является нарушением Конституции.
Политика Сегодня вчера в 22:35
Кино

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

RT на русском 09:54
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов устал от вранья

Чтобы опровергать многочисленные слухи Федор Добронравов создал страничку в Instagram, где планировал общаться с поклонниками напрямую, но из-за плотного графика он делает это не часто.
Privet-Rostov.ru 08:54
Общество

Кому из знаков Зодиака 9 декабря улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее

Раки 9 декабря дисциплинированность Раков принесет хорошие плоды.
SM News вчера в 08:20
Происшествия

Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым

Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Газета.Ru 08:54
Игры

Анонсирована новая BioShock. Ждать долго, но кое-что уже известно

Российская газета 10:02
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия

Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест

РБК 09:18
Общество

«Лаборатория Касперского» сообщила о всплеске мошеннических рассылок

В «Касперском» сообщили, что по сравнению с прошлым годом количество заблокированных попыток перехода пользователей на скам-ресурсы выросло более чем в 13 раз.
Радиочастотный спектр 05:30
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Авто

Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей

Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году.
Российская газета 07 декабря в 14:11
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное