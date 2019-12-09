с чего всё началось

Совокупные доходы клубов РПЛ в 2018 году составили 59,4 миллиарда рублей, в 2017 году эта цифра составляла 56,8 миллиарда. Расходы клубов в РПЛ в 2018 году составили 57,6 миллиарда рублей, годом ранее расходы составляли 58,5 миллиарда рублей.

Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

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Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.

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Общество Взыскание долгов с пенсий россиян предложили запретить Авторы инициативы уверены, что взыскание пенсий и долгов ограничивает право россиян на пенсионное обеспечение, что является нарушением Конституции.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов устал от вранья Чтобы опровергать многочисленные слухи Федор Добронравов создал страничку в Instagram, где планировал общаться с поклонниками напрямую, но из-за плотного графика он делает это не часто.

Общество «Лаборатория Касперского» сообщила о всплеске мошеннических рассылок В «Касперском» сообщили, что по сравнению с прошлым годом количество заблокированных попыток перехода пользователей на скам-ресурсы выросло более чем в 13 раз.