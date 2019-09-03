РПЛ
РБКПрядкин заявил о недоверии клубов главе судейского департамента РФС
Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что некоторые клубы чемпионата России по футболу выразили открытое недоверие главе судейского департамента РФС Александру Егорову.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 12:32, Вашингтон
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru 03:05
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25
В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM 08:21
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Происшествия
Один человек погиб в результате обвала грунта в Нальчике
Один человек погиб в Нальчике в результате обвала грунта, сообщили во вторник журналистам в управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).
ТАСС 09:59
Происшествия
Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Футбол
Матч сборных Шотландии и России обслужит греческая бригада арбитров
Матч отборочного турнира Евро-2020 между Шотландией и Россией обслужит греческая бригада судей во главе с Тасосом Сидиропулосом, сообщает официальный сайт УЕФА.
Спорт-Экспресс 09:36
Армия и оружие
На Балтике начались учения НАТО
Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.
ТАСС 09:16
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Общество
Суд оштрафовал свердловчанина на 20 тысяч за табличку Никсону
Ревдинский суд оштрафовал Петра Кикилыка, пытавшегося установить памятную доску 37 президенту США Ричарду Никсону.
Екатеринбург-ТВ 09:56
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Российская газета 10:15
Общество
Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг
Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
РИА Новости 11:31
Технологии
Veon будет покупать активы и технологии вне телекома
Телекоммуникационный холдинг Veon (материнская компания российского «Вымпелкома», владеет брендом «Билайн») обновил стратегию и планирует в ближайшие годы сосредоточиться на покупке активов и разработке технологий вне телекоммуникационной отрасли, говорится на сайте компании.
Ведомости 05:39
Политика
Конгресс США начал новое расследование против Дональда Трампа
В центре внимания расследования - предполагаемое участие Дональда Трампа в передаче денег женщинам, которые обвиняли американского президента в связях с ним.
Эхо Москвы 03:03
Политика
Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Кальюлайд заявила о завершении войны для Эстонии с уходом русских
Московский Комсомолец 01 сентября в 13:26
Наука
Палеонтологи рассмотрели глаза древнего комара
Двукрылые комары-долгоножки распространены повсеместно, да и эволюционную историю имеют древнюю.
Naked Science 02:59
Космос
Робот «Федор» поработал дрелью на МКС
Робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал различными инструментами, в том числе дрелью.
Известия 11:19
Происшествия
Пожар на складе с пестицидами локализовали в Рязани
Пожарные локализовали возгорание на складе с пестицидами в районе Южный Промышленный узел в городе Рязани на площади 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в оперативных службах региона.
ТАСС 11:34
Экономика
Украина выплатит долг в $1,1 млрд
«Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплате процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023-м годах, осуществляются сегодня до конца дня», — приводит УНИАН сообщение Минфина Украины.
RT на русском 10:52
Транспорт
В Петербурге открыли новую развязку ЗСД
Транспортная развязка ЗСД с Новым шоссе, которую сегодня открыли, расположена в Курортном районе Санкт-Петербурга около поселков Белоостров и Западная Лица в месте пересечения Нового шоссе с железнодорожными путями перегона Левашово - Белоостров.
Петербургский дневник 10:02
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия 01:00
Политика
Следствие по MH17 хочет допросить задержанного командира ПВО ДНР
Совместная следственная группа намерена допросить по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 бывшего командира ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в городе Снежное Владимира Цемаха, который был арестован украинскими властями по подозрению в причастности к трагедии, сообщает AP.
Коммерсантъ 09:44
Политика
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
RT на русском 02:22