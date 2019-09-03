РПЛ
РБКПрядкин заявил о недоверии клубов главе судейского департамента РФС
Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что некоторые клубы чемпионата России по футболу выразили открытое недоверие главе судейского департамента РФС Александру Егорову.
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Происшествия
Для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко попросили 5 лет
Прокуратура затребовала пять лет лишения свободы Евгения Коваленко, обвиняемого в том, что во время несанкционированной акции протеста бросил в сторону росгвардейца мусорный бак.
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Спорт
Скончался трехкратный олимпийский чемпион
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Происшествия
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
Театры
Светлана Захарова стала балериной года по версии «Позитано»
Культуромания 15:14
Армия и оружие
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 14:18
Транспорт
На оранжевой ветке метро произошел сбой
Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
Вести.Ru 09:18
Здоровье
В США констатировали эпидемию заболеваний из-за вейпов
Главный детский пульмонолог в Уинтропской больнице Нью-Йоркского университета в Минеоле Мелоди Пирзада заявила, что вспышка заболевания из-за вейпов «становится эпидемией», сейчас болеют уже 215 человек, пишет The New York Times.
Взгляд.ру 09:14
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Футбол
ЦСКА и «Млада Болеслав» высказались о срыве трансфера Комличенко
На официальном сайте "Млады Болеслав" опубликовали заявление относительно трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
Life.ru 09:50
Футбол
Представлен официальный логотип ЧМ-2022
Советский спорт 13:46
Политика
США ввели санкции против космического агентства Ирана
Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении космических ведомств Ирана.
REGNUM 14:22
Политика
МИД Болгарии призвал не считать «освобождением» борьбу СССР с нацизмом
МИД Болгарии призвал Россию не называть борьбу СССР с нацистскими войсками "освобождением ВОсточной Европы от нацизма".
РЕН ТВ 15:14
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Авто
Nissan представил Juke второго поколения с «роботом» вместо вариатора
Компания Nissan представила новый компактный кроссовер Juke второго поколения.
Известия 13:55
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам
По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
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Авто
Салон новой Lada 4x4 показали на первых фотографиях
Снимок интерьера ВАЗовского внедорожника опубликовали на портале Лада.онлайн.
За рулем Кубань 06:54
Футбол
Ван Дейк развил самую высокую скорость в Лиге чемпионов сезона-2018/19
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк показал самую высокую скорость в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщает Squawka.
Чемпионат 15:28
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Музыка
Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты
ФАН вчера в 23:58
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания 10:56
Экономика
VEON рассказал о новой дивидендной политике и стратегии с фокусом на ноу-хау
Телекоммуникационный холдинг VEON представил акционерам во вторник новую стратегию развития и конкретизировал дивидендную политику, обещая с 2020 года платить акционерам не менее 50% от свободного денежного потока.
Интерфакс 15:07
Политика
Минск: КПП на границе с Украиной закрыты лишь для преступников
Как уже сообщала "РГ", белорусский лидер, выступая 3 сентября на международной конференции по борьбе с терроризмом, заявил, что Беларусь вынуждена была "закрыть" границу с Украиной из-за нахлынувшего потока оружия.
Российская газета 11:03