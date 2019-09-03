РПЛ

РБКРБКПрядкин заявил о недоверии клубов главе судейского департамента РФС

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что некоторые клубы чемпионата России по футболу выразили открытое недоверие главе судейского департамента РФС Александру Егорову.
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