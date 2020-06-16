Политика
СеверпостПрямая линия с Путиным состоится после 1 июля
Членов избирательных комиссий Мурманской области проверят на COVID-19 15 06 2020 Он подчеркнул, что до голосования президент проводить прямую линию не планирует. Напомним, в муниципалитетах Мурманской области в день голосования по Конституции - 1 июля, будут разыгрывать призы.
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с чего всё началось
Прямая линия с президентом в этом году пройдет после голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости05:43
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