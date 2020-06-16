Прямая линия с президентом в этом году пройдет после голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Предыдущая прямая линия состоялась 20 июня 2019 года, она продолжалась четыре часа семь минут. В последние годы президент отвечает на вопросы именно в июне. 5 июня в СМИ появилась информация, что Путин может обратиться к россиянам после голосования.

«Прямая линия» с Путиным состоится после 1 июля

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