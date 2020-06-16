Политика
МоссоветПрямая линия с Владимиром Путиным пройдет после 1 июля
Mossovetinfo.ru – Традиционная прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в этом году после 1 июля, до голосования по изменения в Конституции ее проведение не планируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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Прямая линия с президентом в этом году пройдет после голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости05:43
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