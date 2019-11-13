Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПрямой поезд Москва-Севастополь запустят весной 2020 года

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что уже весной следующего года из Москвы в Севастополь начнет ходить регулярный поезд. По его словам, ранее горожане переживали, что поезд в Севастополь запустили только из Санкт-Петербурга, а из Москвы пустили в Симферополь.
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Севастопольцы получат отдельный поезд до Москвы – Развожаев

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