Общество
Московский КомсомолецПрямой поезд Москва-Севастополь запустят весной 2020 года
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что уже весной следующего года из Москвы в Севастополь начнет ходить регулярный поезд. По его словам, ранее горожане переживали, что поезд в Севастополь запустили только из Санкт-Петербурга, а из Москвы пустили в Симферополь.
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Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
Авто
Новая Skoda Octavia стала еще больше
Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
Теннис
Медведев проиграл Надалю на итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю на групповом этапе итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Авто
Новый Land Rover Defender сыграл в новом фильме про Джеймса Бонда
В рамках сотрудничества Land Rover с кинокомпанией EON Productions опубликован первый официальный тизер со съемочной площадки 25-го фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать с участием нового Defender.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками.
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
Армия и оружие
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек
"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
Политика
Тимошенко заявила о переходе «Батькивщины» в оппозицию к Зеленскому
Гаджеты
Motorola опубликовала официальный анонс раскладушки Razr
Картинка темная, виден только силуэт устройства. Пожадничала Motorola с более подробным тизером.
Культура
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
В среду днем информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке.
Кино
Disney стал показывать необычное предупреждение в начале мультфильмов
Disney при показе классических мультфильмов в стриминговом сервисе Disney+ стал запускать необычные предупреждения.
Экономика
Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития
Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава
Происшествия
В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начали проверку начали проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.
Гаджеты
В процессорах Intel нашли две уязвимости
По данным источника, в процессорах семейств Comet Lake, Cascade Lake, Skylake, Amber Lake, Coffee Lake, Kaby Lake, а также Whiskey Lake выявлена ошибка в коде условного перехода (JCC).
Гаджеты
Seagate FireCuda Gaming Dock: док-станция с жёстким диском на 4 Тбайт
Футбол
Капитан «Айнтрахта» дисквалифицирован до конца года
Капитан "Айнтрахта" Давид Абрахам дисквалифицирован до конца года. Соответствующее решение принял Немецкий футбольный союз.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Политика
Почти 40 тыс. жителей ЛНР получили российские паспорта
Почти 40 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) уже получили паспорта Российской Федерации.
Политика
Додон выдвинул кандидатом в премьеры Молдавии экс-министра финансов
Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул кандидатом на пост премьера страны бывшего министра финансов Иона Кику.