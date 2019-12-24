Экономика
РИА НовостиПрямые иностранные инвестиции в Россию в 2019 году вырастут на 70%
Объем прямых иностранных инвестиций в Россию по итогам 2019 года вырастет на 70%, это больше, чем ожидалось, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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РФПИ: порядка 30% госсредств на нацпроекты будут замещены частными инвестициями
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:45
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Общество
В театре рассказали о состоянии Галины Волчек
Общество
В Алтайском крае перекрыли дороги из-за метели
В Алтайском крае продолжают закрывать трассы из-за штормовой погоды.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Транспорт
В Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль
Упавший в тайге в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед крушением на восьмикилометровой высоте самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль.
Политика
ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Происшествия
Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Футбол
Кержаков заявил о превосходстве игроков «Зенита» над «Спартаком»
Знаменитый в прошлом футболист, рекордсмен сборной России по голам за национальную команду, Александр Кержаков, являющийся воспитанником и бывшим форвардом санкт-петербургского "Зенита", высказал мнение о борьбе в чемпионате России, отвергнув возможность завоевания чемпионского титула благодаря закулисным играм.
Экономика
Испанская Urbaser профинансирует «мусорную реформу» в Калининградской области
Россия заключила первое соглашение с иностранным инвестором в рамках «мусорной реформы».
Энергетика
Украина заработает на «Газпроме»
Исходя из слов главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем и компания будет ежегодно платить $3 млрд.
Здоровье
Новые машины скорой помощи получили новосибирские больницы
Общество
Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД
Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
Футбол
Джейми Варди: «Лестер» занимает заслуженное место в турнирной таблице
32-летний нападающий Лестера Джейми Варди прокомментировал результаты своей команды в нынешнем сезоне после 18 сыгранных туров его клуб с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице.
Технологии
Северный магнитный полюс Земли смещается к Сибири
Северный магнитный полюс Земли активно смещается к Сибири, об этом сообщили ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Британской геологической службы.
Футбол
«Вест Хэм» настроен продать Ярмоленко этой зимой
В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за "молотобойцев", забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Общество
Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение
Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.
Энергетика
Козак рассказал о росте цен на бензин в России в 2019 году
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что стоимость бензина по стране в среднем выросла на 3% в 2019 году.
Происшествия
Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Технологии
МТС разработала «умную» колонку
«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
Политика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые прокомментировала свой развод с Гелой Месхи
Актриса Екатерина Климова прошлым летом рассталась со своим молодым супругом Гелой Месхи.
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль историю о жесткой травле девочки в Уфе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по информации о травле ученицы 4-го класса школьниками в Уфе, сообщается на сайте СК РФ.