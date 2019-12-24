Объем прямых иностранных инвестиций в Россию по итогам 2019 года вырастет на 70%, это больше, чем ожидалось, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Прямые иностранные инвестиции в Россию в 2019 году вырастут на 70%

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