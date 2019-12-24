Экономика
РИА НовостиПрямые иностранные инвестиции в Россию в 2019 году вырастут на 70%
Объем прямых иностранных инвестиций в Россию по итогам 2019 года вырастет на 70%, это больше, чем ожидалось, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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РФПИ: порядка 30% госсредств на нацпроекты будут замещены частными инвестициями
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:45
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Наука
Создан искусственный мозг из нанопроволоки
Космос
Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу
Общество
В России изменятся правила экзамена на водительские права
В 2020 году в России будет изменена система сдачи экзамена на водительские права.
Общество
Первую серийную атомную подлодку проекта «Ясень-М» спустили на воду
Первую серийную атомную подлодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спустили на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, сообщило Минобороны.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Армия и оружие
Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Происшествия
Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе совершил аварийную посадку второй за сутки вертолет, передает телеканал "Россия 24".
Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Общество
Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах
Для уничтожения мусора в России необходимо построить как минимум 25–30 мусоросжигательных заводов, заявил корреспонденту РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса.
Транспорт
Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту
В ночь на 25 декабря по Крымскому мосту прошел первый пассажирский поезд. Он идет по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Хоккей
КХЛ. «Динамо» впервые в сезоне победило ЦСКА
Энергетика
Козак рассказал о росте цен на бензин
Ранее стало известно, что цены на бензин в 2019 году показали самый низкий рост, а на дизельное топливо – за последние 10 лет.
Технологии
В Китае родилось поколение генетически совместимых с человеком свиней
Руководители китайской компании eGenesis, специализирующейся на производстве генетически модифицированных свиней для дальнейшей пересадки органов человеку, сообщили о рождении нового поколения многократно отредактированных животных.
Шоу-бизнес
Состояние Галины Волчек ухудшилось
Вчера стало известно, что 86-летняя актриса, режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек накануне была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Политика
Сенаторы назвали церемонией уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым
Уголовное дело, возбужденное на Украине из-за поезда в Крым, — церемония, направленная на попытку еще раз пересмотреть ситуацию вокруг полуострова, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о романе с блогером
Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Политика
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Политика
Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым
Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Общество
Путин поручил кабмину подготовить законопроект о бесплатном образовании в сфере культуры
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая 2020 года подготовить и внести в Госдуму законопроект о возможности бесплатного второго высшего образования для будущих композиторов, режиссеров и дирижеров.
Футбол
Кононов впервые высказался о фанатах «Спартака» после отставки
Кононов впервые после ухода из клуба решил высказаться в адрес поклонников "Спартака".
Армия и оружие
Россия предложила НАТО договориться о понижении уровня военных учений
Российские власти предложили НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения России и стран альянса.
Общество
СМИ связали сбои в аэропортах с учениями по «изоляции Рунета»
Согласно сообщениям отечественных СМИ, масштабный сбой Сети, который парализовал работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов на несколько часов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета".
Экономика
Глава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»
Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс».
Происшествия
Погибшего при исполнении полицейского представят к ордену Мужества
Сотрудник полиции, погибший в Саратове при исполнении служебных обязанностей, будет представлен к ордену Мужества посмертно.