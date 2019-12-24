Экономика
РИА НовостиПрямые иностранные инвестиции в Россию в 2019 году вырастут на 70%
Объем прямых иностранных инвестиций в Россию по итогам 2019 года вырастет на 70%, это больше, чем ожидалось, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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РФПИ: порядка 30% госсредств на нацпроекты будут замещены частными инвестициями
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:45
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Политика
В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией
Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, заявила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.
Гаджеты
Компания MediaTek выпустит мобильную платформу с поддержкой 5G
Во время мероприятия MediaTek’s Communication Conference разработчики представили новую модель мобильной платформы – MediaTek Dimensity 800.
Шоу-бизнес
Стало известно о расставании Пелагеи с мужем
В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
Общество
«Газпром» может подать в суд на швейцарского подрядчика «Северного потока – 2»
Оператор будущего «Северного потока – 2» компания «Газпром» может подать в суд на приостановивших работу над трубопроводом из-за угрозы санкций США швейцарских подрядчиков.
Транспорт
Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту
Поезд, отправившийся 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь, преодолел железнодорожную часть моста за 20 минут и продолжил движение по территории Крыма.
Общество
Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
Политика
Зеленский одобрил запрет на импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", которые накладывают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Политика
Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Политика
В ГД оценили идею переговоров с Грузией в нормандском формате
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказался о предложении президента Грузии Саломе Зурабишвили провести переговоры с Россией в нормандском формате.
Происшествия
Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире
Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Политика
В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье
Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
Футбол
Карьера Обухова = борьба. Пережил игнор Аленичева, занимал 200k у Кутепова, прорвался в РПЛ в 27 и мечтает о «Спартаке»
В последних шести матчах «Тамбов» набрал 13 очков и поднялся с 16-го места на 11-е, а одним из героев стремительного восхождения стал 27-летний Владимир Обухов – 5 мячей и 2 ассиста.
Общество
Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется
Разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля текущего года.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Космос
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
Происшествия
В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии
Пианистка Элина Валиева умерла в Будапеште из-за утечки бытового года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского дипломата в Венгрии.
Общество
26 декабря произойдет опасное кольцевое солнечное затмение
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые скоро получат Android 10
Участники сообщества XDA Developers поделились информацией, позволяющей понять, какие смартфоны Xiaomi следующими получат долгожданное обновление.
Хоккей
Никитин: глупая ошибка стоила нам результата в игре с «Динамо»
Глупая ошибка во втором периоде матча с московским "Динамо" при смене пятерок стоила хоккеистам ЦСКА результата, сказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.
Политика
Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро
Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Политика
Путин не обсуждал ситуацию вокруг «Сафмара» на встрече с бизнесом
Ситуация вокруг компании «Сафмар» не обсуждалась президентом России Владимиром Путиным и бизнесменом Михаилом Гуцериевым.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Футбол
Экс-защитник «Локомотива» обогнал ван Дейка по проценту выигранных единоборств
Бывший защитник «Лилля» и «Локомотива» Марко Баша является лучшим по проценту выигранных единоборств среди игроков топ-5 лиг Европы за последние 10 лет (74,8 процента — 764/1022), сообщает OptaJean.
Здоровье
В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
Армия и оружие
Вассерман рассказал о возможности РФ заставить НАТО пожалеть
Страны НАТО готовятся к большой войне, «нагло» демонстрируя при этом, что готовы пойти на все, пишет публицист Анатолий Вассерман в своей колонке на сайте Ren TV.