Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПрямые иностранные инвестиции в Россию в 2019 году вырастут на 70%

Объем прямых иностранных инвестиций в Россию по итогам 2019 года вырастет на 70%, это больше, чем ожидалось, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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