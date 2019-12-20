Политика
News.ruПрямые поставки на Украину не включили в соглашение по газу
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в соглашение о транзите российского газа не включены договорённости о прямых поставках топлива. По его словам, они могут совершаться только на базе цены европейского хаба, передаёт РИА Новости.
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Здоровье
«Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.
Происшествия
При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека
В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Культура
Директор Ротару сообщил о ее участии в новогодних «Огоньках» в России
Народная артистка СССР София Ротару приняла участие в новогодних «Огоньках» для «Первого канала» и «России 1». Об этом РБК сообщил концертный директор Ротару Сергей Лавров.
Происшествия
Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами
Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Музыка
Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
Космос
Раскрыта тайна питания первых сверхмассивных черных дыр
20.12.2019 В течение долгого времени астрономы не могли понять, каким образом черные дыры сумели вырасти в эпоху развития первых звезд до чудовищных размеров.
Футбол
«Монако» разгромил «Лилль», Головин отыграл весь матч
«Монако» уверенно обыграл «Лилль» в матче 19-го тура чемпионата Франции.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Спорт
Сборная России выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом
Мужская сборная России победила команду Швеции со счетом 7:1 в финальном матче чемпионата мира среди игроков не старше 21 года.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Политика
Швейцария признала, что не может помешать санкциям США
Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что страна не может помешать санкциям США против "Северного потока-2", не смотря на то, что "придерживается критической позиции".
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Общество
Рэпер перекрыл движение в центре Москвы ради клипа
Певец-стритрейсер Григорий Зироян, который известен своими выходками на дороге, перекрыл движение на Новом Арбате в Москве ради съемок клипа.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Биатлон
Глава СБР высказался о неудаче россиян на третьем этапе Кубка мира
Президент Союз биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил неудачу россиян на третьем этапе Кубка мира во французском Анси, передает ТАСС.
Общество
Умер французский модельер Эмануэль Унгаро
Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет в Париже, сообщает портал France Info.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Армия и оружие
В распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок к 2027 году
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в период с 2022 по 2027 года в распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок.
Происшествия
В Волгоградской области автобус из Казахстана столкнулся с КамАЗом
В связи с ДТП губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым поставлены задачи по организации и предоставлению необходимой помощи пострадавшим.
Авто
Российскому авторынку предрекли очередной кризис
Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.
Экономика
В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих
В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
Происшествия
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Гаджеты
AMD Radeon RX 5600 XT разработали на усечённом GPU Navi 10
В Radeon RX 5600 XT адаптер будет создан на базе GPU Navi 10 с 1920 потоковыми процессорами, причем памяти в новинке будет 6 ГБ с максимальной частотой 12 ГГц.