Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в соглашение о транзите российского газа не включены договорённости о прямых поставках топлива. По его словам, они могут совершаться только на базе цены европейского хаба, передаёт РИА Новости.

Прямые поставки на Украину не включили в соглашение по газу

Здоровье «Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.

Происшествия Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Музыка Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.

Политика МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.

Космос Раскрыта тайна питания первых сверхмассивных черных дыр 20.12.2019 В течение долгого времени астрономы не могли понять, каким образом черные дыры сумели вырасти в эпоху развития первых звезд до чудовищных размеров.

Политика Швейцария признала, что не может помешать санкциям США Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что страна не может помешать санкциям США против "Северного потока-2", не смотря на то, что "придерживается критической позиции".

Кино Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.

Экономика ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.

Общество Умер французский модельер Эмануэль Унгаро Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет в Париже, сообщает портал France Info.

Авто Российскому авторынку предрекли очередной кризис Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.