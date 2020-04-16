Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБолее 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства

Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
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Законы сохранения занятости

Российская газетавчера в 12:55

Более 500 тыс. компаний смогут получить выплаты от правительства РФ

Известиявчера в 06:49

Первые выплаты бизнес в РФ получит с 18 мая, заверил Мишустин

REGNUMвчера в 05:45

На выплаты от властей могут рассчитывать 500 тысяч российских компаний

RT на русскомвчера в 05:50

Мишустин: на выплаты в связи с пандемией смогут рассчитывать полмиллиона компаний

Московский Комсомолецвчера в 05:35

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РБКвчера в 06:41

Мишустин рассказал о новых мерах поддержки экономики

РИА Новостивчера в 05:43
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
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Москва, 17 апреля 2020, 13:33 — REGNUM Банк России рекомендовал банкам и другим финансовым организациям приостановить принудительное выселение должников из помещений, на которые наложено взыскание.
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Самолет-разведчик ВВС США попытался взломать российские С-400 в Сирии

Самолет-разведчик ВВС США попытался взломать российские С-400 в Сирии. Об этом сообщили военные эксперты на "Авиа.про".
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Общество

Попова объяснила, почему в стране стали чаще выявлять коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему в России продолжает расти число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Омске продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции продлён до 30 апреля. Решение приняли на заседании оперативного штаба по коронавирусу.
12 Канал Омск 06:52
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Европейские продажи LADA в марте упали на 60%

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В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

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В Испании рассматривают вариант отмены оставшейся части сезона.
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Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с коронавирусом

Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с распространением в стране новой инфекции.
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Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
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Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
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Экономика

На Украине прогнозируют падение ВВП в 2020 году на 4,2%

Министерство развития экономики Украины прогнозирует, что валовой внутренний продукт страны в 2020 году сократится на 4,2%. Об этом 17 апреля сказано в обновленном прогнозе «Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии»
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Экономика

Экономика Китая упала впервые за 30 лет

Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
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Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
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Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 11:08
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Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
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Политика

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Во Владимирской области и Республике Коми складывается сложная ситуация с коронавирусом. Губернаторы этих регионов должны отчитаться.
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Экономика

Оценена вероятность дефолта в России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его мнению, такой сценарий исключен.
Lenta.ru вчера в 13:39
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Общество

В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском 07:24
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Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Авто

Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
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Власти США мобилизовали спецотряд на случай эвакуации Белого дома

Задачами подразделения являются защита страны от возможного противника и эвакуация в безопасное место властей США и ключевых ведомств.
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Совфед одобрил смену даты окончания Второй мировой войны

Москва, 17 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Совфед одобрил закон о новой дате Дня окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 08:55
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Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
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Врач рассказала, как не «принести» коронавирус с улицы в квартиру

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Вашингтон, обвиняя Россию в якобы проведении испытаний противоспутниковой ракеты, пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Путин высказался по ситуации с коронавирусом в России

Еще очень многое необходимо сделать по всей стране в связи с ростом числа зараженных коронавирусом, сказал президент России Владимир Путин.
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Китай: в Ухани умерли на 3,3 тыс. человек больше, чем сообщалось

По новой информации, в Ухани от коронавируса умерли 4,6 тыс. человек — это на 50% больше первоначальных данных.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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