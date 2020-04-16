Первые выплаты начнут поступать с 18 мая. Прямые выплаты государства в связи с коронавирусом затронут 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых трудятся около 3 миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

Прямые выплаты в связи с коронавирусом затронут полмиллиона компаний

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