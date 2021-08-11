Олимпийской чемпионке заменят золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр Нагои

Причиной замены награды стал поступок мэра города Нагоя Такаси Кавамуры, который во время торжественной церемонии в честь 20-летней спортсменки на сцене снял маску, надел на себя золотую медаль и укусил ее.