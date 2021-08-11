В среду американские власти заявили о том, что ведут переговоры с представителями стран ОПЕК+ о необходимости увеличения производства нефти, чтобы поддержать восстановление мировой экономики и сдержать рост цен.
Страны ОПЕК+ на встрече 18 июля согласовали продление соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2022 года, а также приняли решение о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно с августа до полного свертывания сокращений.
Как сообщает газета "ВА-Волжский автостроитель", переход на платформу CMF-B пройдёт постепенно, с выходом на рынок новых поколений автомобилей — до 2025 года Lada выпустит на рынок 4 новых модели, включая новое поколение внедорожника Niva и новый кроссовер сегмента С-SUV.
Причиной замены награды стал поступок мэра города Нагоя Такаси Кавамуры, который во время торжественной церемонии в честь 20-летней спортсменки на сцене снял маску, надел на себя золотую медаль и укусил ее.