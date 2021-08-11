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Псаки: США ведут консультации с ОПЕК по увеличению добычи нефти

ОПЕК, чтобы снизить цены, должна отказаться от сокращения добычи нефти по мере восстановления мировой экономики, заявил президент США Джо Байден, выступая в среду в Белом доме.
OilCapital.ru
В среду американские власти заявили о том, что ведут переговоры с представителями стран ОПЕК+ о необходимости увеличения производства нефти, чтобы поддержать восстановление мировой экономики и сдержать рост цен.
Нефтегазовая вертикаль
Как заметил Байден, падение стоимости нефти пока не привело к сокращению розничной стоимости бензина для большинства американцев.
ТАСС
Страны ОПЕК+ на встрече 18 июля согласовали продление соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2022 года, а также приняли решение о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно с августа до полного свертывания сокращений.
ТАСС

С чего всё началось

Днем нефтяные котировки резко пошли вниз после того, как CNBC
 сообщил, что Белый дом взаимодействует с членами ОПЕК+ с целью увеличения добычи нефти.

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