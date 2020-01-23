Экономика

РБКРБКПшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%

Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.
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Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%

РБК00:00

Пшено подорожало в магазинах на 83% в 2019 году

Коммерсантъ01:09

В России пшено подорожало почти в два раза

URA.Ru00:50

Пшено в российских магазинах подорожало на 83%

Дождь00:39

Почти в два раза в России подорожало пшено

Цензуры.Нет01:09

Рост цен на пшено составил 83%

Интересная Россия01:13
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Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Российская газета вчера в 11:23
Футбол

Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
RT на русском вчера в 13:49
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК вчера в 17:22
Армия и оружие

Турция назвала условие отправки новых военных советников в Ливию

Анкара не намерена наращивать контингент своих военных советников в Ливии, пока соблюдается перемирие, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу «на полях» Всемирного экономического форума в Давосе.
Взгляд.ру 01:30
Происшествия

Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек

Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Lenta.ru вчера в 10:55
Происшествия

В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Аварийно-спасательная служба Австралии подтвердила, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека, сообщает газета Sydney Morning Herald.
РИА Новости 01:15
Армия и оружие

National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет

Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.
Известия вчера в 23:59
Политика

В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
RT на русском 00:15
Здоровье

Немецкие врачи назвали неожиданную причину развития гастрита

Немецкие врачи определили и назвали популярные лекарства, из-за которых может развиться гастрит - воспаление слизистой оболочки желудка.
Ugpressa.ru вчера в 12:14
Наука

Глобальное потепление на треть связано с выбросами фреонов

RuNews24.ru 20 января в 20:18
Происшествия

В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик

В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:26
Общество

Ученый заверил, что проснувшиеся в столице клещи не покусают москвичей

РИА Новости вчера в 22:07
Происшествия

Александр Емельяненко арестован за хулиганство

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
РИА Новости вчера в 02:42
Шоу-бизнес

Умер единственный сын актрисы Раисы Рязановой, тоже актер

В ночь на 22 января скоропостижно ушел из жизни единственный сын актрисы Раисы Рязановой.
MOS.news вчера в 22:46
Общество

Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»

Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
RT на русском вчера в 23:34
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск вчера в 04:43
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
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Здоровье

Врач-эндокринолог назвал суточную норму потребления воды

В комментарии изданию «Аргументы и Факты» специалист заявил, что норма потребления воды на килограмм веса составляет 30–50 миллилитров.
RuNews24.ru 21 января в 07:22
Общество

1800 частных домов газифицируют в Кузбассе

В Юрге планируется подключить 141 дом, для этого построят 3,7 километра газопровода, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 21:27
Политика

Генсек ООН рассказал об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящий момент есть четыре "всадника Апокалипсиса", угрожающих миру.
РИА Новости вчера в 15:50
Футбол

Фердинанд: «МЮ» потратил на покупку игроков £ 600 млн, а лучшими оказываются воспитанники

Команде нужен человек, который придёт с пониманием того, что нужно сделать.
Чемпионат вчера в 18:08
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет

Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
Bimru.ru 21 января в 22:05
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Авто

Mercedes-Benz показал обновленный E-Class

Легкий рестайлинг внешности дополнят технологическими улучшениями. Нынешний Mercedes-Benz E-Class появился у дилеров в 2016 году.
SpeedMe вчера в 00:59
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
РБК вчера в 14:25
Гаджеты

Apple определила сроки начала производства «бюджетного iPhone»

Поставщики Apple планируют в феврале начать сборку нового «бюджетного» iPhone, сообщили источники Bloomberg.
Forbes вчера в 04:48
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
Neva.Today вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец 21 января в 07:45
Баскетбол

«Нью-Орлеан» проиграл «Сан-Антонио» в дебютном матче Уильямсона в НБА

Первый номер драфта НБА 2019 года Зион Уильямсон в своём дебютном матче набрал 22 очка. Аналогичный показатель у Брэндона Ингрэма.
RT на русском 01:33
Кино

Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате

Более миллиона долларов собрала в международном прокате российская кинокомедия "Холоп" от режиссёра Клима Шипенко.
Life.ru 20 января в 18:18
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