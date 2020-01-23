Экономика
РБКПшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%
Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.
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Политика
Путин назвал Холокост общей трагедией Израиля и России
Политика
Аксенов ответил на планы Чубарова пойти маршем на Крым
Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ назвал «профессиональными провокаторами» организаторов украинского марша крымских татар на Крым.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Политика
Моряк «нашел» пропавшие с кораблей ВМС Украины унитазы
Выяснилось, что сантехника и не пропадала: она до сих пор находится на судах, которые были задержаны у Крымского моста, а потом возвращены ВМС Украины.
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Общество
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса, сообщают в Министерстве юстиции России.
Происшествия
В Петербурге госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
В Петербурге в больницу на карантин отправили мужчину с подозрением на коронавирус.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Общество
Малышева рассказала о защите от коронавируса
Телеведущая Елена Малышева вместе с экспертом ООН по биотерроризму, доктором медицинских наук и одним из известных инфекционистов России Владимиром Никифоровым прокомментировали ситуацию со вспышкой коронавируса.
Армия и оружие
Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков
Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Гаджеты
Эксперты AnTuTu назвали самый мощный в мире смартфон
Первое место в топе самых мощных в мире смартфонов по версии бенчмарка AnTuTu занял Asus ROG 2 с 12/512 гигабайтами ОЗУ/ПЗУ.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Космос
Отправку модуля «Наука» на Байконур перенесли на март из-за работ с топливными баками
Общество
Почти половина россиян к 2060 году станет пенсионерами
Что касается России, то здесь аналитики предсказывают, что в 2060 году пенсионеры составят 47% от общего количества граждан.
Общество
В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса
Новый тип коронавируса В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.
Спорт
Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева продает свой легендарный Кадиллак
Актриса из Нижнего Новгорода Наталья Бочкарева решил продавать свой автомобиль Cadillac.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Гаджеты
Google презентовал конверт для борьбы с зависимостью от смартфона
Проект компании Google «Цифровое будущее» призван для помощи людям в поиске баланса в использовании технологий.
Политика
Спецштаб по отслеживанию выступления Путина в Израиле создали в Польше
Польские власти рассказали о специальном штабе по отслеживанию выступления Владимира Путина в Израиле.
Хоккей
Ковальчук предложил изменить правила серии буллитов в НХЛ
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук высказал свои идеи насчет изменения формата овертайма и серии послематчевых буллитов.