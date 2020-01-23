Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.

Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%

Общество Александр Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.

Футбол Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса» Бывший футболист «Спартака» Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса», об этом говорится на официальном сайте клуба.

Происшествия Жители юга Сахалина ощутили землетрясение 23 января в 17:22 в 10,5 километра от села Таранай Анивского района произошло землетрясение магнитудой 4,5. По информации сервиса eqalert.ru, очаг сейсмособытия располагался на глубине 10,8 километра.

Политика Топилин назначен главой Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Политика Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.

Экономика Polymetal в 2019 году увеличил производство золота на 8% Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") в 2019 году увеличил производство золота на 8% до 1,316 млн унций (40,932 тонны), серебра — снизил на 15% до 21,6 млн унций (671,835 тонны) в сравнении с годом ранее, из-за продажи активов и планового снижения содержаний на Дукате, сообщает компания.

Политика Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций «Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.

Спорт WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.

Происшествия В Кудымкаре мать подозревают в убийстве двоих детей Прокурор Пермского края организовал проверку причин и условий, которые повлекли к убийству двух детей из Кудымкара, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Происшествия В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.

Общество Минтруд предложил вдвое сократить сроки перечисления маткапитала Минтруд начал работу над реализацией предложения президента России Владимира Путина о введении материнского капитала на первого ребенка.

Политика Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.

Происшествия Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.