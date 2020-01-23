Экономика

РБКРБКПшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%

Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.
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Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%

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Рост цен на пшено составил 83%

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Минтруд начал работу над реализацией предложения президента России Владимира Путина о введении материнского капитала на первого ребенка.
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