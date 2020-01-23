Экономика
РБКПшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%
Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.
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Политика
Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Экономика
Греф заявил о возможности своего ухода с поста главы Сбербанка
Покинуть пост главы Сбербанка Герман Греф может в случае изменения основного вектора развития кредитной организации.
Общество
ФСБ: зарубежный сайт заблокирован за рассылку о «минированиях» в РФ
Сетевой ресурс, откуда поступали тысячи сообщений о «минировании» объектов в России, заблокирован.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Происшествия
В Пермском крае мать убила двух своих детей
В Пермском крае местная жительница убила двух своих несовершеннолетних детей.
Шоу-бизнес
Александр Цекало запрещает детям говорить о бывшей жене
Футбол
«Эвертон» и «Интер» интересуются полузащитником «Наполи»
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал муляжом победу Макгрегора над Серроне
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, усомнился в том, что в состоявшем в минувшие выходные бою между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне зрители увидели честную борьбу.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Политика
Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.
Армия и оружие
National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет
Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.
Авто
Автомобили с пробегом подорожали на 6% в 2019 году
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области
Политика
В Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией
Единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Общество
Макрон повздорил с израильской полицией в Иерусалиме
Небольшое столкновение произошло около базилики Святой Анны в Иерусалиме между сотрудником израильских сил безопасности и членами группы безопасности президента Франции Эммануэля Макрона, передает BFM TV.
Политика
Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима
Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль на День памяти жертв холокоста, в аэропорту встретил глава израильского МИДа Исраэль Кац.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 610
Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 617.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри пригрозили судом канадским журналистам
В СМИ уже появлялись официальные комментарии монарших особ, а также слова инсайдеров о том, что сейчас происходит в британской королевской семье, однако куда больший интерес у представителей различных изданий вызывает личная жизнь самих Гарри и Меган.
Политика
Игоря Краснова назначили генпрокурором РФ
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Первоисточником коронавируса, захватившего Китай, могут быть змеи - крайты и кобры, считают китайские исследователи.
Спорт
WADA на время отстранило московскую антидопинговую лабораторию
В течение определенного времени московская антидопинговая лаборатория не сможет выполнять работу, которая имеет отношение к анализам образцов крови для программы «биологический паспорт спортсмена».
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Единоборства