Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.

с чего всё началось

Резкое подорожание пшена в рознице зафиксировала и исследовательская компания GfK, отслеживающая покупки 20 тыс. домохозяйств по всей России: по ее данным, за год с декабря 2018-го по ноябрь 2019 года пшено стоило в магазинах в среднем 90 руб. за 1 кг, что на 61% больше, чем годом ранее.

Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%

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