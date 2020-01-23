Экономика

ДождьДождьПшено в российских магазинах подорожало на 83%

Пшено в российских магазинах подорожало на 83% — в 2018 году килограмм стоил 40,3 рубля, в 2019 — 73,6 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Эта крупа непопулярна у россиян, но входит в список социально значимых продуктов, и цены на нее отслеживает государство.
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с чего всё началось

Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%

Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.
РБКвчера в 00:00

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Пшено подорожало в магазинах на 83% в 2019 году

Актуальные Новостивчера в 02:15

Пшено в российских магазинах подорожало на 83%

Дождьвчера в 00:39

Почти в два раза в России подорожало пшено

Цензуры.Нетвчера в 01:09

Пшено подорожало в магазинах на 83% в 2019 году

Коммерсантъвчера в 01:09

В России пшено подорожало почти в два раза

URA.Ruвчера в 00:50

Рост цен на пшено составил 83%

Интересная Россиявчера в 01:13

Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%

РБКвчера в 00:00
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Космос

Космонавты приготовили печенье на орбите в экспериментальной духовке

Сообщается, что космонавты использовали для этого уже готовые ингредиенты и экспериментальную электрическую духовку, которая была доставлена на космическую станцию в ноябре 2019 года.
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Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести

Российская газета вчера в 14:14
Политика

ЦРУ рассекретило доклад о Степане Бандере

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 21:14
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor 22 января в 16:32
Общество

Совфед поддержал идею поднять оклады учителям

Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Известия вчера в 13:00
Общество

Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:38
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Малышева дала советы по защите от китайского коронавируса

Телеведущая Елена Малышева дала советы по защите от китайского коронавируса 2019-nCoV.
Lenta.ru вчера в 07:17
Футбол

Форвард сборной России перейдет в «Динамо»

Газета.Ru вчера в 16:00
Политика

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Ведомости вчера в 18:19
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру вчера в 08:05
Политика

Зеленский отказался посетить форум по Холокосту в Израиле

Национальная служба новостей вчера в 06:54
Политика

Мишустин провел новые назначения в правительстве РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел новые назначения в руководстве страны.
Российская газета 22 января в 18:27
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Политика

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Экономика

Михельсон объяснил продажу акций НОВАТЭКа инвестициями в Антарктиде

Совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон продал акции компании, чтобы профинансировать «личные проекты», среди которых — реконструкция станции «Восток» в Антарктиде, рассказал сам Михельсон журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
РБК вчера в 07:56
Происшествия

Аэробус совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси.
BFM.ru вчера в 23:56
Происшествия

В Улан-Удэ стая собак напала на ребенка

Стая бездомных собак напала на 9-летнего мальчика в Улан-Удэ. Об этом 23 января сообщили в управлении СК по Бурятии.
Известия вчера в 23:08
Авто

Российский внедорожник Aurus Komendant засняли в Швеции

Российская компания Aurus вывела на тесты свой новый внедорожник Komendant, который вместе с седаном Senat и минивэном Arsenal был замечен во время обкатки на заснеженных дорогах Швеции.
Daily-Motor.Ru 22 января в 03:05
Футбол

Бензема договорился с «Реалом» о новом контракте

Нападающий «Реала» Карим Бензема согласовал с клубом условия нового контракта.
Спорт-Экспресс вчера в 14:08
Политика

Лавров заплакал на церемонии в Израиле

Московский Комсомолец вчера в 06:33
Происшествия

В Москве второклассницы наелись снега с приправой и попали в больницу

Известия вчера в 19:32
Происшествия

В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев

РИА Новости вчера в 23:22
Армия и оружие

Forbes назвал слабое место США в возможной войне

США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Известия вчера в 21:17
Общество

В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам

На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей, отмечал он.
Газета.Ru вчера в 11:32
Общество

В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса

Власти граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян утром в пятницу сообщили о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса, следует из заявления комитета провинции по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 21:46
Происшествия

Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери

По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.
Газета.Ru вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Общество

25 января наступает Новый год по лунному календарю

Труд вчера в 16:20
Как работают Яндекс.Новости?
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