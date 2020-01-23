Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.

с чего всё началось

Пшено в российских магазинах подорожало на 83% — в 2018 году килограмм стоил 40,3 рубля, в 2019 — 73,6 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Эта крупа непопулярна у россиян, но входит в список социально значимых продуктов, и цены на нее отслеживает государство.

Пшено в российских магазинах подорожало на 83%

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