Экономика
ДождьПшено в российских магазинах подорожало на 83%
Пшено в российских магазинах подорожало на 83% — в 2018 году килограмм стоил 40,3 рубля, в 2019 — 73,6 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Эта крупа непопулярна у россиян, но входит в список социально значимых продуктов, и цены на нее отслеживает государство.
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с чего всё началось
Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.РБКвчера в 00:00
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Космонавты приготовили печенье на орбите в экспериментальной духовке
Сообщается, что космонавты использовали для этого уже готовые ингредиенты и экспериментальную электрическую духовку, которая была доставлена на космическую станцию в ноябре 2019 года.
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ЦРУ рассекретило доклад о Степане Бандере
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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
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Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
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Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
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Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
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Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Политика
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Мишустин провел новые назначения в правительстве РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел новые назначения в руководстве страны.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
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Политика
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Экономика
Михельсон объяснил продажу акций НОВАТЭКа инвестициями в Антарктиде
Совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон продал акции компании, чтобы профинансировать «личные проекты», среди которых — реконструкция станции «Восток» в Антарктиде, рассказал сам Михельсон журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Происшествия
Аэробус совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси.
Происшествия
В Улан-Удэ стая собак напала на ребенка
Стая бездомных собак напала на 9-летнего мальчика в Улан-Удэ. Об этом 23 января сообщили в управлении СК по Бурятии.
Авто
Российский внедорожник Aurus Komendant засняли в Швеции
Российская компания Aurus вывела на тесты свой новый внедорожник Komendant, который вместе с седаном Senat и минивэном Arsenal был замечен во время обкатки на заснеженных дорогах Швеции.
Футбол
Бензема договорился с «Реалом» о новом контракте
Нападающий «Реала» Карим Бензема согласовал с клубом условия нового контракта.
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Лавров заплакал на церемонии в Израиле
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В Москве второклассницы наелись снега с приправой и попали в больницу
Происшествия
В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев
Армия и оружие
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Общество
В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам
На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей, отмечал он.
Общество
В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса
Власти граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян утром в пятницу сообщили о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса, следует из заявления комитета провинции по вопросам здравоохранения.
Происшествия
Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери
По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.
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Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
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