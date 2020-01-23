Экономика
РБКПшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%
Резкое подорожание пшена в рознице зафиксировала и исследовательская компания GfK, отслеживающая покупки 20 тыс. домохозяйств по всей России: по ее данным, за год с декабря 2018-го по ноябрь 2019 года пшено стоило в магазинах в среднем 90 руб. за 1 кг, что на 61% больше, чем годом ранее.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Происшествия
У доставленной в больницу в Петербурге гражданки Китая выявили грипп
У третьей пациентки, гражданки КНР, доставленной в больницу в Санкт-Петербурге, выявлен грипп, сообщает городской комитет по здравоохранению.
Политика
Зеленский уступил своё место на Всемирном форуме памяти холокоста
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Политика
Израильское СМИ рассказало о «фиаско» Зеленского в Давосе
Израильское телеканал Arutz 7 назвало участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном форуме в Давосе провалом, а его заявления - абсурдными.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Политика
Украинский трезубец удалили из британского пособия по экстремизму
Посольство Украины в Великобритании написало на своей странице в Twitter, что «в ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия».
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Сингапуре
Сингапур подтвердил первый случай заболевания коронавирусом Ухань, сообщило Министерство здравоохранения страны на брифинге в четверг, 23 января.
Общество
МИД РФ рекомендует россиянам учитывать ситуацию с коронавирусом в КНР
ZUMA / TASS Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство рекомендует российским гражданам, планирующим поездку в Китай, учитывать ситуацию со вспышкой коронавируса.
Происшествия
Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева
Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.
Общество
«Запретный город» в Китае закроется с 25 января из-за коронавируса
Экономика
Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
Армия и оружие
National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет
Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.
Армия и оружие
Бандеровцы вновь рвутся к Луганску и Донецку
В Донецке уже все смеются над призывами своего руководства к ОБСЕ добиться выполнения договоренностей о прекращении огня: ни Киев, ни Запад не собираются оставлять Донбасс в покое.
Армия и оружие
США планируют разместить комплексы ПРО Patriot на базе в Ираке
В Пентагоне заявили, что США планируют разместить противоракетные комплексы Patriot в Ираке.
Происшествия
В крови восьмимесячного ребенка в Подмосковье нашли спайс
В крови восьмимесячного малыша Артёма в Подмосковье обнаружили спайс.
Наука
В Африке найдена четвертая ветвь человечества
Была, оказывается, и четвертая «ветвь» — неизвестная человеческая популяция, которая появилась в тот же промежуток времени и оставила слабый генетический след у современных людей, населяющих западную и восточную части Африки, выяснили ученые во главе с эволюционными генетиками Марком Липсоном и Дэвидом Райхом из Гарвардской медицинской школы.
Происшествия
В Бурятии воспитанника интерната арестовали за изнасилование школьниц
Минобрнауки Бурятии запустило проверку по факту изнасилования двух несовершеннолетних воспитанниц Галтайской коррекционной школы-интерната, сообщили в ведомстве "Газете.Ru".
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»
Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
Политика
Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус стала жертвой мошенницы
Актрису несколько месяцев водила за нос экс-помощница.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Кино
Дени Вильнёв хотел бы ещё раз вернуться в мир «Бегущего по лезвию»
Постановщик «Бегущего по лезвию 2049» в интервью журналу Empire признался, что был бы не против ещё раз посетить мир мрачного будущего.
Происшествия
В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде
Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде инспектора по пожарному надзору, задержанного по делу о гибели людей в отеле, сообщил РИА Новости представитель суда.
Экономика
Аркадий Волож начал продавать свои акции «Яндекса»
Основатель «Яндекса» Аркадий Волож продает часть своего пакета акций.
Футбол
Андрей Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Химки»
Андрей Талалаев ушел в отставку с должности главного тренера "Химок", выступающих в первенстве ФНЛ, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.