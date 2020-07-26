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Газета.Ru
Газета.Ru

Психиатр посоветовал мужчинам плакать для снятия стресса

Российский психиатр Евгений Фомин заявил, что плач является эффективным способом снятия стресса, и мужчинам стоит его периодически использовать, сообщает радио Sputnik.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Скупая слеза. Российским мужчинам посоветовали начать плакать

"Поплачь и тебе станет легче" – это совет не для мужчин. Физически сильные, они боятся выглядеть недостаточно мужественно и, скорее, будут переживать молча. Женщины в этом плане имеют серьезное психологическое преимущество и могут, не стесняясь, плакать, чтобы снять напряжение.
Радио Sputnik19:00
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Газета.Ru

Психиатр посоветовал мужчинам плакать для снятия стресса

Газета.Ru23:52
Радио Sputnik

Скупая слеза. Российским мужчинам посоветовали начать плакать

Радио Sputnik19:00
Известия

Психиатр посоветовал мужчинам плакать

Известия22:22
РЕН ТВ

Врач объяснил, почему мужчинам нужно плакать

РЕН ТВ21:53
Комсомольская правда

Почему мужчинам нужно плакать, рассказал врач

Комсомольская правда21:50
РИА Новости

Скупая, но необходимая: почему мужчинам нужно плакать

РИА Новости21:15
РБК

Психиатр объяснил пользу от плача для мужчин

РБК23:33

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