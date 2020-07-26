Общество
Газета.RuПсихиатр посоветовал мужчинам плакать для снятия стресса
Российский психиатр Евгений Фомин заявил, что плач является эффективным способом снятия стресса, и мужчинам стоит его периодически использовать, сообщает радио Sputnik.
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с чего всё началось
"Поплачь и тебе станет легче" – это совет не для мужчин. Физически сильные, они боятся выглядеть недостаточно мужественно и, скорее, будут переживать молча. Женщины в этом плане имеют серьезное психологическое преимущество и могут, не стесняясь, плакать, чтобы снять напряжение.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста 24 июля в 12:02
Футбол
Арбитр Федотов считает, что Малком симулировал в эпизоде с пенальти в ворота «Химок»
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота «Химок» в матче финала Кубка России с «Зенитом» (0:1).
RT на русском вчера в 12:47
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Армия и оружие
Британия увидела угрозу в испытании российского космического спутника
Власти Великобритании увидели угрозу в испытании российского космического спутника. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Lenta.ru вчера в 23:13
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Телесваха Роза Сябитова показала, как была оформлена свадьба ее дочери
58-летняя телеведущая Роза Сябитова на днях выдала замуж во второй раз свою 28-летнюю наследницу Ксению.
Территория новостей 23 июля в 10:13
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
РИА Новости вчера в 20:07
Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Автоматический апгрейд коснется всех ОС под управлением Windows 10, версий 1809 и старше.
iReactor вчера в 00:59
Происшествия
Рейс Москва — Улан-Удэ сел в Иркутске из-за курильщика на борту
Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира.
НТВ 01:20
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Корейский концерн Kia обнародовал первые изображения нового субкомпактного вседорожника Kia Sonet в серийном исполнении.
Новые автомобили 23 июля в 13:11
Авто
Компания Skoda обновила свои модели в России
У кроссовера Skoda Karoq появились камера заднего вида с омывателем, информационно-развлекательная система Bolero и мультимедийная система MIB3.
Evo-rus.com вчера в 13:33
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Здоровье
На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой
В сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели на неопределенный срок карантин после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 00:32
Религия
Схимонах Сергий отказался покидать Среднеуральский женский монастырь
Журналистская правда вчера в 09:37
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 92 новых случая коронавируса
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 июля в регионе выявили 90 новых случаев коронавируса.
Кубань 24 вчера в 03:42
Здоровье
Сколько мигрантов осталось в России?
Например, в 2017 году естественная убыль населения в России составила 134 тысячи человек, а миграционный прирост достиг почти 212 тысяч человек.
Росбалт вчера в 15:00
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Общество
Шотландский ученый назвал продукты для сохранения молодости кожи
«Ежедневно употребляя большое количество фруктов и овощей, вы получаете множество растительных элементов, которые уравновешивают избыточное воспаление, уменьшают повреждения и защищают клетки по мере их старения», — сказал Ауйла.
РБК 00:21
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Игры
Представлен Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest
ГЛАС.RU вчера в 11:40
Происшествия
В заливе под Новосибирском нашли тело многодетной женщины
В воде в Бердском заливе под Новосибирском обнаружили тело женщины.
РБК 01:27
Экономика
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новости 01:00
Футбол
Врач сборной Украины по футболу умер после заражения коронавирусом
Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в результате остановки сердца на фоне заражения коронавирусом.
РЕН ТВ вчера в 16:10
Общество
Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
RT на русском вчера в 19:05
Футбол
Ловчев высказался о возможном переходе Кокорина в «Спартак»
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в московский клуб, о чем сообщали СМИ.
Матч ТВ вчера в 21:52
Экономика
Повышенные пенсии и пособия начнут выплачивать россиянам с 1 августа
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Талалаев покидает свой пост и переходит в «Ахмат», сообщается на сайте самарской команды 25 июля.
Известия вчера в 18:32