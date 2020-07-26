"Поплачь и тебе станет легче" – это совет не для мужчин. Физически сильные, они боятся выглядеть недостаточно мужественно и, скорее, будут переживать молча. Женщины в этом плане имеют серьезное психологическое преимущество и могут, не стесняясь, плакать, чтобы снять напряжение.

с чего всё началось

Российский психиатр Евгений Фомин заявил, что плач является эффективным способом снятия стресса, и мужчинам стоит его периодически использовать, сообщает радио Sputnik.

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