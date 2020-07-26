Психиатр посоветовал российским мужчинам больше плакать

Мужчины редко показывают свои эмоции на публике. Многие представители сильного пола стараются сдерживать чувства и не плакать, что неправильно, ведь подобное поведение может нанести вред здоровью. Об этом в разговоре с журналистами рассказал психиатр Евгений Фомин.