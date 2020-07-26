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Психиатр посоветовал российским мужчинам больше плакать

Мужчины редко показывают свои эмоции на публике. Многие представители сильного пола стараются сдерживать чувства и не плакать, что неправильно, ведь подобное поведение может нанести вред здоровью. Об этом в разговоре с журналистами рассказал психиатр Евгений Фомин.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Скупая слеза. Российским мужчинам посоветовали начать плакать

"Поплачь и тебе станет легче" – это совет не для мужчин. Физически сильные, они боятся выглядеть недостаточно мужественно и, скорее, будут переживать молча. Женщины в этом плане имеют серьезное психологическое преимущество и могут, не стесняясь, плакать, чтобы снять напряжение.
Радио Sputnik19:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Психиатр посоветовал мужчинам плакать для снятия стресса

Газета.Ru23:52
РИА Новости

Скупая, но необходимая: почему мужчинам нужно плакать

РИА Новости21:15
Известия

Психиатр посоветовал мужчинам плакать

Известия22:22
РЕН ТВ

Врач объяснил, почему мужчинам нужно плакать

РЕН ТВ21:53
Комсомольская правда

Почему мужчинам нужно плакать, рассказал врач

Комсомольская правда21:50
РБК

Психиатр объяснил пользу от плача для мужчин

РБК23:33
Радио Sputnik

Скупая слеза. Российским мужчинам посоветовали начать плакать

Радио Sputnik19:00
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известиявчера в 09:43
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Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва" напомнил, как отличить грипп от COVID-19.
РИА Новости04:03
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