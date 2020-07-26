Психиатр посоветовал российским мужчинам больше плакать
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Мужчины редко показывают свои эмоции на публике. Многие представители сильного пола стараются сдерживать чувства и не плакать, что неправильно, ведь подобное поведение может нанести вред здоровью. Об этом в разговоре с журналистами рассказал психиатр Евгений Фомин.В источнике
С чего всё началось
Скупая слеза. Российским мужчинам посоветовали начать плакать
"Поплачь и тебе станет легче" – это совет не для мужчин. Физически сильные, они боятся выглядеть недостаточно мужественно и, скорее, будут переживать молча. Женщины в этом плане имеют серьезное психологическое преимущество и могут, не стесняясь, плакать, чтобы снять напряжение.
Радио Sputnik19:00
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