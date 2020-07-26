Общество
Yocity12Психиатр посоветовал российским мужчинам чаще плакать
Психиатр Евгений Фомин советует российским мужчинам чаще плакать, поскольку это полезно для нервной системы, а слезы являются мощным антистрессовым механизмом.
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с чего всё началось
"Поплачь и тебе станет легче" – это совет не для мужчин. Физически сильные, они боятся выглядеть недостаточно мужественно и, скорее, будут переживать молча. Женщины в этом плане имеют серьезное психологическое преимущество и могут, не стесняясь, плакать, чтобы снять напряжение.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
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