"Поплачь и тебе станет легче" – это совет не для мужчин. Физически сильные, они боятся выглядеть недостаточно мужественно и, скорее, будут переживать молча. Женщины в этом плане имеют серьезное психологическое преимущество и могут, не стесняясь, плакать, чтобы снять напряжение.

с чего всё началось

Психиатр Евгений Фомин советует российским мужчинам чаще плакать, поскольку это полезно для нервной системы, а слезы являются мощным антистрессовым механизмом.

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