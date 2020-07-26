Общество

Yocity12Yocity12Психиатр посоветовал российским мужчинам чаще плакать

Психиатр Евгений Фомин советует российским мужчинам чаще плакать, поскольку это полезно для нервной системы, а слезы являются мощным антистрессовым механизмом.
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с чего всё началось

Скупая слеза. Российским мужчинам посоветовали начать плакать

"Поплачь и тебе станет легче" – это совет не для мужчин. Физически сильные, они боятся выглядеть недостаточно мужественно и, скорее, будут переживать молча. Женщины в этом плане имеют серьезное психологическое преимущество и могут, не стесняясь, плакать, чтобы снять напряжение.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Психиатр посоветовал мужчинам плакать для снятия стресса

Газета.Ruвчера в 23:52

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Психиатр посоветовал мужчинам плакать

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РЕН ТВвчера в 21:53

Почему мужчинам нужно плакать, рассказал врач

Комсомольская правдавчера в 21:50

Психиатр объяснил пользу от плача для мужчин

РБКвчера в 23:33

Скупая слеза. Российским мужчинам посоветовали начать плакать

Радио Sputnikвчера в 19:00
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