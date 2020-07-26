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Yocity12
Yocity12

Психиатр посоветовал российским мужчинам чаще плакать

Психиатр Евгений Фомин советует российским мужчинам чаще плакать, поскольку это полезно для нервной системы, а слезы являются мощным антистрессовым механизмом.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Скупая слеза. Российским мужчинам посоветовали начать плакать

"Поплачь и тебе станет легче" – это совет не для мужчин. Физически сильные, они боятся выглядеть недостаточно мужественно и, скорее, будут переживать молча. Женщины в этом плане имеют серьезное психологическое преимущество и могут, не стесняясь, плакать, чтобы снять напряжение.
Радио Sputnik19:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Психиатр посоветовал мужчинам плакать для снятия стресса

Газета.Ru23:52
РИА Новости

Скупая, но необходимая: почему мужчинам нужно плакать

РИА Новости21:15
Известия

Психиатр посоветовал мужчинам плакать

Известия22:22
РЕН ТВ

Врач объяснил, почему мужчинам нужно плакать

РЕН ТВ21:53
Комсомольская правда

Почему мужчинам нужно плакать, рассказал врач

Комсомольская правда21:50
РБК

Психиатр объяснил пользу от плача для мужчин

РБК23:33
Радио Sputnik

Скупая слеза. Российским мужчинам посоветовали начать плакать

Радио Sputnik19:00
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Антироссийская истерия президента Вучича продолжается

Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUMвчера в 12:36
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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После драки армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

ГУ МВД по Москве сообщило, что по факту массовой драки между выходцами из Азербайджана и Армении на юго-востоке города возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и разбое.
Московский Комсомолец24 июля в 09:19
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В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском24 июля в 12:45
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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Российская газетавчера в 07:07
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости21:48
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