Происшествия
РБКПсихиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем. Об этом со ссылкой на источники сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить229
с чего всё началось
Психиатрическая экспертиза подтвердила, что Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, вменяем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.РИА Новости05:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
Происшествия
Добровинский назвал радостными результаты психэкспертизы Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым, комментируя результаты психологической экспертизы актера, заявил, что эта новость его радует.
РБК 09:36
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
Москва 24 18 июня в 23:28
Футбол
Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.
РИА Новости вчера в 15:37
Транспорт
ЦОДД сообщил о перекрытых дорогах Москвы из-за подтоплений
Центр организации дорожного движения сообщил о подтоплениях на дорогах столицы из-за ливня.
Коммерсантъ 09:48
Футбол
«Лестер» в компенсированное время матча упустил победу над «Уотфордом»
Советский спорт 09:47
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле. Он может стать таким же теплым, как и июнь.
Время Н вчера в 17:30
Происшествия
На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками
В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.
RT на русском 11:01
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
Затмение начнется в 07:48 мск в центральной Африке. Наибольшая фаза, которая будет наблюдаться в Гималаях, продлится 38 секунд.
ТАСС 02:03
Шоу-бизнес
Больная раком Заворотнюк может снова появиться в кино
Знаменитая российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая болеет раком головного мозга, идет на поправку.
Народные новости 10:23
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Политика
Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:50
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Общество
«Роскосмос» прокомментировал сообщения о зарплатах в 370 тыс. рублей
«Роскосмос» прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка раскрыла среднюю зарплату в Объединенной ракетно-космической корпорации, которая якобы составляет 370 тыс. рублей в месяц.
Взгляд.ру 09:48
Футбол
«Локомотиву» отказали в поддержке
Болельщики клуба собираются протестовать до конца чемпионата Перед возобновлением чемпионата России по футболу одно из самых влиятельных фанатских объединений «Локомотива» United South объявило, что фактически отказывается от поддержки клуба до конца текущего сезона.
Коммерсантъ вчера в 13:58
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Политика
Песков назвал предсказуемой критику на статью Путина о Второй мировой
Ряд стран Запада критически отреагировали на статью президента России Владимира Путина в National Interest о Второй мировой войне, и это было предсказуемо.
Телеканал 360° 10:50
Происшествия
В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом
Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:21
Политика
Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд
Известия 07:24
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены
Маргарита Симоньян откровенно ответила на вопросы подписчиков в сети.
Paparazzi.ru вчера в 04:58
Происшествия
«Мы сейчас бензином обольём детей и подожжём»: после жестокого убийства 12-летней девочки жители деревни Нижняя Коя рассказали о терроре местных отморозков
7 канал Красноярск вчера в 08:09
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Технологии
Консоль PlayStation 5 засняли на производстве
В сети появился снимок, на котором видно, как работники Sony держат в руках PlayStation 5. Отмечается, что увеличенные габариты консоли призваны уменьшить уровень шумов, свойственных PlayStaion 4, а также нагрев корпуса.
Evo-rus.com 09:44