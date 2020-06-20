Происшествия
ВедомостиПсихиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса». Необходимости в более глубоком стационарном обследовании актера нет, сказал собеседник «Интерфакса».
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с чего всё началось
Психиатрическая экспертиза подтвердила, что Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, вменяем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.РИА Новости05:23
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Вечером 18 июня федеральные СМИ сообщили, что скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев.
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Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем.
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В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
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Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
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В результате аварии на месте погибли четверо: водитель (молодой человек 1995 года рождения) и пассажирка «Лады» 15-ой модели и девушка 1993 года рождения с двухмесячным младенцем из ВАЗ-2111.
Newsroom24 вчера в 17:02
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Режим удаленной работы следует сохранить в Москве еще на несколько месяцев.
Росбалт вчера в 15:51
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Российская газета 07:42
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Тульская медсестра в бикини стала моделью
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РБК вчера в 10:38
Киберспорт
Valve продлила длительность Battle Pass на неделю
В официальном twitter-аккаунте Dota 2 появилось объявление о том, что длительность Battle Pass продлили с 12 до 19 сентября.
Dota2.ru вчера в 18:19
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Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
Спорт
Режиссер Марта Прус рассказала об отношениях Маргариты Мамун и Амины Зариповой
Режиссер Марта Прус, запечатлевшая в своём документальном фильме путь российской гимнастки Маргариты Мамун к золоту Рио-2016, описала отношения Маргариты и ее тренера Амины Зариповой.
ИноПроСпорт 18 июня в 12:14
Общество
Роберта Кочаряна отпустили под залог в 4 миллиона долларов
Апелляционный уголовный суд отпустил его под залог в 2 миллиарда драмов (~4 миллиона долларов США), рассказали ТАСС адвокаты бывшего лидера Армении.
Вести.Ru 03:51
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
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Вечерний курьер 04:09
Шоу-бизнес
62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro вчера в 06:16
Политика
Песков: Путина в связи с беспорядками в США волнует один вопрос
Путин обеспокоен вопросом о том в какой степени сейчас на фоне беспорядков в Соединенных Штатах можно доверять договорённостям с Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 июня на пресс-конференции журналистам.
ИА Красная Весна 08:14
Шоу-бизнес
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Никулинский суд Москвы сообщил, что заседание о бракоразводном процессе между форвардом ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей пройдет 26 июня.
Спорт-Экспресс 18 июня в 04:33
Футбол
«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
РИА Новости 09:27
Политика
В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о Второй мировой
В Польше обвинили президента России Владимира Путина в попытках манипулировать историей после того, как в американском журнале The National Interest вышла написанная российским лидером статья «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
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Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России
Президент Владимир Путин объявил об ослаблении эпидемии коронавируса в России.
РБК 08:14
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Сильно похудевший Басков поразил россиян
Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
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Daimler и BMW прекратили сотрудничество
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
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В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57