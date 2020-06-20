Происшествия

ВедомостиВедомостиПсихиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса». Необходимости в более глубоком стационарном обследовании актера нет, сказал собеседник «Интерфакса».
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с чего всё началось

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Психиатрическая экспертиза подтвердила, что Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, вменяем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости05:23

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Адвокат семьи Захарова доволен вменяемостью Ефремова

Говорит Москва06:36

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым оценил результаты экспертизы

РИА Новости07:11

Эксперты признали вменяемым Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП

Екатеринбург Онлайн05:47

Экспертиза признала актера Ефремова вменяемым

Телеканал 360°05:44

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

РБК06:29

Источник: психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

ТАСС05:23

Михаила Ефремова признали вменяемым

Московский Комсомолец04:58
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Политика

СМИ сообщают, что скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Вечером 18 июня федеральные СМИ сообщили, что скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев.
PRO Город Чебоксары 18 июня в 15:34
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Общество

Российские эскимосы оценили оскорбительность мороженого «эскимо»

Российские эскимосы не обижаются из-за названия мороженого «эскимо».
Lenta.ru 08:28
Транспорт

ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений

Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем.
РИА Новости 08:52
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Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
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Здоровье

Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе

Похудеть помогают аминокислоты, такие как фенилаланин, тирозин и триптофан.
Evo-rus.com 08:43
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
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Происшествия

Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова

Lenta.ru 06:13
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Дальнеконстантиновском районе

В результате аварии на месте погибли четверо: водитель (молодой человек 1995 года рождения) и пассажирка «Лады» 15-ой модели и девушка 1993 года рождения с двухмесячным младенцем из ВАЗ-2111.
Newsroom24 вчера в 17:02
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Общество

Собянин призвал сохранить удаленную работу на «месяц-другой»

Режим удаленной работы следует сохранить в Москве еще на несколько месяцев.
Росбалт вчера в 15:51
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Здоровье

В Волжском открылся центр трансплантологии

Российская газета 07:42
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Киберспорт

Valve продлила длительность Battle Pass на неделю

В официальном twitter-аккаунте Dota 2 появилось объявление о том, что длительность Battle Pass продлили с 12 до 19 сентября.
Dota2.ru вчера в 18:19
Политика

Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
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Спорт

Режиссер Марта Прус рассказала об отношениях Маргариты Мамун и Амины Зариповой

Режиссер Марта Прус, запечатлевшая в своём документальном фильме путь российской гимнастки Маргариты Мамун к золоту Рио-2016, описала отношения Маргариты и ее тренера Амины Зариповой.
ИноПроСпорт 18 июня в 12:14
Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
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Общество

Роберта Кочаряна отпустили под залог в 4 миллиона долларов

Апелляционный уголовный суд отпустил его под залог в 2 миллиарда драмов (~4 миллиона долларов США), рассказали ТАСС адвокаты бывшего лидера Армении.
Вести.Ru 03:51
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Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
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Шоу-бизнес

62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери

Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro вчера в 06:16
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Политика

Песков: Путина в связи с беспорядками в США волнует один вопрос

Путин обеспокоен вопросом о том в какой степени сейчас на фоне беспорядков в Соединенных Штатах можно доверять договорённостям с Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 июня на пресс-конференции журналистам.
ИА Красная Весна 08:14
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Шоу-бизнес

Заседание по делу о разводе Телегина и Пелагеи перенесено 26 июня

Никулинский суд Москвы сообщил, что заседание о бракоразводном процессе между форвардом ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей пройдет 26 июня.
Спорт-Экспресс 18 июня в 04:33
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Футбол

«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 08:58
Общество

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

РИА Новости 09:27
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Политика

В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о Второй мировой

В Польше обвинили президента России Владимира Путина в попытках манипулировать историей после того, как в американском журнале The National Interest вышла написанная российским лидером статья «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
Lenta.ru 08:15
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Политика

Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России

Президент Владимир Путин объявил об ослаблении эпидемии коронавируса в России.
РБК 08:14
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Шоу-бизнес

Сильно похудевший Басков поразил россиян

Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
РИА Новости 09:34
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Технологии

Daimler и BMW прекратили сотрудничество

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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа

Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
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Происшествия

В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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