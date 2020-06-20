Психиатрическая экспертиза подтвердила, что Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, вменяем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса». Необходимости в более глубоком стационарном обследовании актера нет, сказал собеседник «Интерфакса».

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