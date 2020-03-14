Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОтсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
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с чего всё началось

Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса

Клинический психолог, писатель и аддиктолог Михаил Хорс объяснил это тем, что русские люди закалены неурядицами, среди которых коронавирус — далеко не самая страшная.
Народные новости13 марта в 14:16

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Психолог объяснил низкий уровень страха у россиян перед коронавирусом

РБК02:30

Психолог объяснил, почему россияне меньше иностранцев боятся коронавируса

Life.ruвчера в 20:25

Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса

Народные новости13 марта в 14:16

Психолог объяснил, почему россияне не боятся коронавируса

Pravda.Ruвчера в 04:42

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

Lenta.ruвчера в 01:00

Почему Россия не боится коронавируса: Психолог объяснил феномен «бесстрашных русских»

Царьград13 марта в 16:17

Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом

Известиявчера в 17:00
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Здоровье

В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Вечерние Ведомости 04:38
Транспорт

РЖД временно отменит поезда на Украину и в Молдавию

Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменяет курсирование поездов в города Украины и Молдавии на фоне распространения коронавируса.
Известия 04:37
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения» стал самым просматриваемым

Группа выступит в Роттердаме с композицией «Uno». В Сети был размещен клип группы «Little Big» на песню «Uno».
Оka.fm вчера в 07:00
Технологии

WhatsApp объявила о запуске новой функции

WhatsApp запускает новую функции, позволяющей активировать автоматическое удаление сообщений. Об этом сообщается на сайте разработчиков.
РИА Новости 04:08
Спорт

Большунов не считает себя королем лыжных гонок

Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов считает, что называть его королем лыжных гонок преждевременно.
Спорт-Экспресс 03:53
Космос

В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru 01:10
Общество

Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса

Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Политика Сегодня 13 марта в 07:57
Общество

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
РИА Новости 00:18
Шоу-бизнес

Летучая показала идеальную фигуру в бикини

Телеведущая Елена Летучая показала стройную фигуру в 41 год, опубликовав в своем Instagram фотографию в бикини.
iReactor 02:17
Единоборства

Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера

На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Allboxing.ru вчера в 22:16
Общество

В Узбекистане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, зарегистрирован в воскресенье в Узбекистане.
ТАСС 02:09
Политика

Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию

Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд России начал экстренное заседание по проверке закона о поправках в Конституцию, подписанного сегодня днем, 14 марта, президентом Владимиром Путиным.
Медиазона вчера в 11:51
Космос

Беспилотное судно готовят к походу через Атлантику

В мае, после трёх месяцев испытаний судна с участием человека, инженеры планируют продолжить тестирования по оценке полностью автономной работы Mayflower.
Популярная механика 12 марта в 00:00
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Авто

Renault повысила цены на автомобили в РФ на 1,14% на фоне обвала рубля

Renault повысила цены на автомобили в РФ в среднем на 1,14%, сообщил ТАСС официальный представитель компании.
ТАСС вчера в 09:28
Общество

Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
Известия 00:30
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил сходства и различия коронавируса и гриппа

Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия, сообщил Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 00:00
Армия и оружие

Всевидящее око: кто защищает государственные интересы России в космосе

В Главном центре разведки космической обстановки ВКС России в Подмосковье непрерывно следят за всем, что происходит в ближнем космосе.
ТК Звезда вчера в 23:31
Армия и оружие

Как Япония разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие

RT на русском 01:00
Общество

Власти Москвы признали коронавирус чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством

Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.
ТАСС вчера в 06:59
Футбол

Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы

Российская газета 02:58
Путешествия

Ростуризм объяснил, куда лучше не ездить и как вернуть деньги за тур

На сайте ведомства приведен полный список стран, где есть риск заражения коронавирусом и куда не следует выезжать.
BFM.ru вчера в 00:10
Армия и оружие

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
ТАСС вчера в 17:01
Здоровье

Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
РИА Новости 03:13
Политика

Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Известия 03:47
Единоборства

Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится

РИА Новости 00:58
Общество

Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан

Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.
ТАСС 04:02
ЖКХ

Город Дудинка в Красноярском крае остался без отопления из-за аварии

RT на русском 03:56
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Джонни Деппа показали в образе Джокера

Piter.tv 12 марта в 08:35
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл общий зачёт Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/20 и стал обладателем Большого хрустального глобуса.
News.ru вчера в 10:11
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