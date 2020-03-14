Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПсихолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

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Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
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с чего всё началось

Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса

Россияне гораздо меньше переживают по поводу зверствующего коронавируса, чем их соседи по планете, выяснило издание Nation News, поговорив с опытным психологом Михаилом Хорсом. И причина тут не только в том, что у нас ощутимо меньше больных.
Народные новости13 марта в 14:16

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Психолог объяснил, почему россияне меньше иностранцев боятся коронавируса

Life.ruвчера в 20:25

Почему Россия не боится коронавируса: Психолог объяснил феномен «бесстрашных русских»

Царьград13 марта в 16:17

Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом

Известиявчера в 17:00

Психолог объяснил, почему россияне не боятся коронавируса

Pravda.Ruвчера в 04:42

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

Lenta.ruвчера в 01:00

Клинический психолог объяснил, почему россиян коронавирус пугает меньше, чем европейцев

URA.Ruвчера в 17:12

Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса

Народные новости13 марта в 14:16
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Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Автоспорт

Как может выглядеть новый календарь сезона 2020 года

Отмена Гран При Австралии, перенос этапов в Бахрейне, Вьетнаме и Китае привели к необходимости пересмотреть календарь Формулы 1 на сезон 2020 года.
F1news.ru вчера в 12:02
Игры

Слухи: Death Stranding оказалась коммерческим провалом

По словам инсайдера, Death Stranding изначально задумывалась как нечто более мрачное и страшное, однако примерно за полтора года до релиза разработчики во главе с Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) двинулись в другом направлении.
3DNews 13 марта в 06:25
Музыка

Танцор из клипа Little Big рассказал, поедет ли на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, рассказал, поедет ли на конкурс «Евровидение».
RT на русском 13 марта в 11:53
Политика

В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
RT на русском 13 марта в 18:19
Политика

В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

РБК вчера в 17:09
Политика

Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
РИА Новости вчера в 20:21
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 07:57
Политика

Зеленский подписал указ о закрытии госграницы Украины

Киев, 14 марта 2020, 21:20 — REGNUM Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о закрытии госграницы в связи с распространением коронавируса COVID-19 ввел в действие 14 марта президент страны Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 14:20
Общество

Жена Овечкина показала опустевшие полки супермаркетов в США

РИА Новости вчера в 08:52
Происшествия

В Находке собрано 300 кубометров разлившегося мазута

В приморском городе Находка в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов на складе котельной собрано более 300 кубометров водомазутной смеси.
Российская газета 13 марта в 21:49
Футбол

Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы и будет платить врачам

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение превратить все свои отели Pestana CR7 на родине в бесплатные больницы, чтобы помочь своей стране в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 01:30
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл итоговый зачёт Кубка мира по биатлону

Ранее ГЛАС сообщал о победе Фуркада в заключительной гонке Кубка мира.
ГЛАС.RU вчера в 09:42
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к созданию культа его личности

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Владимир Путин относится к созданию культа его личности.
Городовой 13 марта в 06:37
Шоу-бизнес

Забвение, смерть близких, пьянство — что пережили актеры «Убойной силы»

Народные новости 01:41
Армия и оружие

Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода

Военное обозрение 12 марта в 08:48
Армия и оружие

В Швеции заявили о риске военной эскалации в Балтийском регионе

Служба внешней военной разведки Швеции заявила, что ситуация с политикой безопасности в регионе Балтийского моря ухудшилась, что означает «повышенный риск военных инцидентов и конфронтации».
Национальная служба новостей 13 марта в 13:59
Авто

Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Тарантас Ньюс вчера в 00:54
Армия и оружие

Российские войска получат новые бронеавтомобили

Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
ГЛАС.RU 13 марта в 08:07
Общество

Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, передает ZN.UA.
Газета.Ru 01:16
Армия и оружие

Как Япония разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие

RT на русском 01:00
Космос

Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»

РИА Новости вчера в 20:47
Происшествия

В Магадане не подтвердили коронавирус у вахтовиков

Шестеро вахтовиков, прибывших в Магадан на отдых с чукотского месторождения Купол и помещенных в изолятор инфекционного корпуса областной больницы из-за подозрения на коронавирус, оказались здоровыми.
Российская газета вчера в 20:07
Кино

Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов 7»

Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой, так как ранее актриса покинула проект.
ToDay News Ufa вчера в 05:25
Наука

Ученые назвали новую причину старения

Piter.tv вчера в 14:51
Политика

Путин подписал закон об изменении Конституции

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Религия

В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса

Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19.
РБК вчера в 11:13
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 07:21
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости вчера в 00:01
Происшествия

Россиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе

Пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Magica, в числе которых 38 россиян, высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
BFM.ru 00:28
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