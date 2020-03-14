Коронавирус
Газета.RuПсихолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
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с чего всё началось
Россияне гораздо меньше переживают по поводу зверствующего коронавируса, чем их соседи по планете, выяснило издание Nation News, поговорив с опытным психологом Михаилом Хорсом. И причина тут не только в том, что у нас ощутимо меньше больных.Народные новости13 марта в 14:16
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Почему Россия не боится коронавируса: Психолог объяснил феномен «бесстрашных русских»
Царьград13 марта в 16:17
Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса
Народные новости13 марта в 14:16
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