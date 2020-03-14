Россияне гораздо меньше переживают по поводу зверствующего коронавируса, чем их соседи по планете, выяснило издание Nation News, поговорив с опытным психологом Михаилом Хорсом. И причина тут не только в том, что у нас ощутимо меньше больных.

с чего всё началось

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.

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