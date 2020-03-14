Коронавирус
Газета.RuПсихолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
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с чего всё началось
Клинический психолог, писатель и аддиктолог Михаил Хорс объяснил это тем, что русские люди закалены неурядицами, среди которых коронавирус — далеко не самая страшная.Народные новости13 марта в 14:16
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Почему Россия не боится коронавируса: Психолог объяснил феномен «бесстрашных русских»
Царьград13 марта в 16:17
Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса
Народные новости13 марта в 14:16
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Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Узбекистане.
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Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
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Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
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Россия временно закроет границу с Польшей и Норвегией.
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Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
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Пилотируемый космический корабль на базе «Орла» построят для лунной программы. Однако новый образец будет значительно легче предыдущих.
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Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта
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На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща
Днепропетровск, Украина, 15 марта 2020, 08:30 — REGNUM Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о главной ошибке при приготовлении борща в домашних условиях.
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Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей
Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Здоровье
В Башкирии еще двое госпитализированы с симптомами коронавируса
Двух жителей Кумертау, вернувшихся из Италии, разместили в боксах городской инфекционной больницы.
Общество
В Турции введен запрет на въезд граждан из 14 стран
C 14 марта Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан еще из девяти стран (Германии, Испании, Норвегии, Франции, Австрии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов) в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Мартен Фуркад победил в последней гонке в карьере
Фуркад победил в гонке преследования. Йоханнес Бё пришел четвертым, но этого хватило для победы в Кубке мира.
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Пользователи соцсетей не одобрили поступок российской балерины Анастасии Волочковой, устроившей на торжестве шоу с использованием сухого льда.
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Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса
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Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
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Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
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Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа
Разница между двумя заболеваниями есть и в том, что гриппом чаще болеют дети, беременные женщины, пожилые люди, а также лица, у которых есть хронические заболевания и не в порядке иммунитет.
Здоровье
Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке
Выписан из больницы и пациент из Ирана, прилетевший в Москву.
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Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
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