Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПсихолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
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с чего всё началось

Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса

Клинический психолог, писатель и аддиктолог Михаил Хорс объяснил это тем, что русские люди закалены неурядицами, среди которых коронавирус — далеко не самая страшная.
Народные новости13 марта в 14:16

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Психолог объяснил, почему россияне не боятся коронавируса

Pravda.Ruвчера в 04:42

Психолог объяснил, почему россияне меньше иностранцев боятся коронавируса

Life.ruвчера в 20:25

Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом

Известиявчера в 17:00

Психолог объяснил низкий уровень страха у россиян перед коронавирусом

РБК02:30

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

Lenta.ruвчера в 01:00

Почему Россия не боится коронавируса: Психолог объяснил феномен «бесстрашных русских»

Царьград13 марта в 16:17

Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса

Народные новости13 марта в 14:16
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Музыка

Гендиректор ЕМГ прокомментировал песню Little Big для Евровидения

Генеральный директор «Европейской медиагруппы» оценил песню Little Big для выступления на Евровидении.
Ореанда-Новости 13 марта в 04:13
Футбол

Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы

Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом.
Российская газета 02:58
Футбол

Кубок ПФЛ отменён из-за коронавируса

Кубок ПФЛ, который должен был начаться 15 марта в Турции, отменён из-за эпидемии коронавируса.
Чемпионат вчера в 17:54
Общество

Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
Известия 00:30
Общество

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Узбекистане.
ТК Звезда 01:59
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Известия 03:06
Единоборства

Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится

РИА Новости 00:58
Политика

Порошенко вернулся из Испании на Украину

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
RT на русском 00:59
Политика

Россия закроет границу с Польшей и Норвегией

Россия временно закроет границу с Польшей и Норвегией.
Татар-информ вчера в 06:20
Энергетика

Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
Национальная служба новостей 13 марта в 15:32
Футбол

На матче с «Рубином» тульские болельщики вывесили баннер с Терешковой

Во время игры тульские болельщики вывесили баннер с надписью "Валя, ты просто комсос!", посвященный Валентине Терешковой.
Тульская пресса 03:01
Космос

«Роскосмос» создает новый космический корабль

Пилотируемый космический корабль на базе «Орла» построят для лунной программы. Однако новый образец будет значительно легче предыдущих.
Эхо Москвы 02:59
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 06:44
Здоровье

Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта

Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
Что происходит вчера в 05:55
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща

Днепропетровск, Украина, 15 марта 2020, 08:30 — REGNUM Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о главной ошибке при приготовлении борща в домашних условиях.
REGNUM 01:30
Здоровье

Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей

Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Здоровье

В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

Известия 03:19
Здоровье

В Башкирии еще двое госпитализированы с симптомами коронавируса

Двух жителей Кумертау, вернувшихся из Италии, разместили в боксах городской инфекционной больницы.
Bash.News вчера в 14:18
Общество

В Турции введен запрет на въезд граждан из 14 стран

C 14 марта Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан еще из девяти стран (Германии, Испании, Норвегии, Франции, Австрии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов) в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия вчера в 18:14
Здоровье

Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток

В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИАМО 13 марта в 10:16
Биатлон

Мартен Фуркад победил в последней гонке в карьере

Фуркад победил в гонке преследования. Йоханнес Бё пришел четвертым, но этого хватило для победы в Кубке мира.
Спорт день за днем вчера в 09:36
Общество

В Москве не планируют закрывать организации и транспорт из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:05
Шоу-бизнес

Подписчики раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом

Пользователи соцсетей не одобрили поступок российской балерины Анастасии Волочковой, устроившей на торжестве шоу с использованием сухого льда.
Аргументы и Факты 00:09
Шоу-бизнес

Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса

Kleo.ru 13 марта в 06:29
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК вчера в 03:44
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Здоровье

Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа

Разница между двумя заболеваниями есть и в том, что гриппом чаще болеют дети, беременные женщины, пожилые люди, а также лица, у которых есть хронические заболевания и не в порядке иммунитет.
Независимый публицист вчера в 22:55
Здоровье

Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке

Выписан из больницы и пациент из Ирана, прилетевший в Москву.
Российская газета 03:01
Общество

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
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