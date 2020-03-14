Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПсихолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
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с чего всё началось

Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса

Клинический психолог, писатель и аддиктолог Михаил Хорс объяснил это тем, что русские люди закалены неурядицами, среди которых коронавирус — далеко не самая страшная.
Народные новости13 марта в 14:16

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Психолог объяснил, почему россияне не боятся коронавируса

Pravda.Ru14 марта в 04:42

Психолог объяснил низкий уровень страха у россиян перед коронавирусом

РБКвчера в 02:30

Психолог объяснил, почему россияне меньше иностранцев боятся коронавируса

Life.ru14 марта в 20:25

Психолог объяснил бесстрашие российских граждан перед угрозой коронавируса

Красная веснавчера в 11:53

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

Lenta.ru14 марта в 01:00

Почему Россия не боится коронавируса: Психолог объяснил феномен «бесстрашных русских»

Царьград13 марта в 16:17

Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса

Народные новости13 марта в 14:16
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Музыка

Танцор из клипа Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

РЕН ТВ 14 марта в 21:53
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 14 марта в 07:57
Общество

В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Спорт71 14 марта в 12:34
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Фигурное катание

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды

Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды из мюзикла Notre Dame de Paris* на ледовом шоу Россия, вперед (6+) 29 марта.
Izhlife вчера в 02:13
Общество

ВОЗ объяснила, как безопасно пользоваться наличными при коронавирусе

Специалисты объясняют, что банкноты, которые выдаются кредитным организациям, находятся в Банке России не менее 14 дней с момента поступления.
ФАН вчера в 13:01
Политика

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
РБК вчера в 17:00
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Армия и оружие

СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Известия вчера в 21:38
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Общество

В Петербурге задержаны митингующие против поправок в Конституцию

У Медного всадника были организованы одиночные пикеты. В Петербурге прошли акции против поправок в Конституцию.
Neva.Today 00:04
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 14 марта в 05:43
Наука

В янтаре нашли останки самого маленького в мире динозавра

Кирилл Клейков / Новый Калининград Ученые обнаружили останки самого маленького из известных науке динозавров.
Новый Калининград.Ru 13 марта в 06:16
Общество

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заразился коронавирусом

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Peterburg2.ru вчера в 10:02
Общество

Посольство России в США приостановило прием граждан из-за коронавируса

"С 16 марта 2020 г. приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг", - сказано в посте.
Газета.Ru вчера в 22:23
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru вчера в 10:05
Происшествия

Легковушка под Иркутском сбила двух школьниц на тротуаре

Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц.
ТАСС вчера в 23:33
Технологии

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Piter.tv вчера в 08:34
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы

Ингушетия лидирует в списке регионов России с самым высоким уровнем безработицы.
RT на русском 00:29
Здоровье

В США допустили вторую волну коронавируса в Китае

Вашингтон, 15 марта 2020, 20:56 — REGNUM В случае отмены карантина и открытия границ Китай может столкнуться с повторной вспышкой коронавируса.
REGNUM вчера в 13:56
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области

РБК вчера в 21:52
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об отличии коронавируса от гриппа

В Роспотребнадзоре решили растолковать россиянам, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
Shraibikus News 14 марта в 14:06
Экономика

Названы сроки полного восстановления валютного рынка

"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Российская газета 14 марта в 23:00
Космос

SpaceX может приносить прибыль до 30 миллиардов долларов в год

SpaceX продолжает привлекать капитал каждый год.
Megaobzor.com 13 марта в 07:55
Экономика

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Ведомости вчера в 16:52
Общество

Власти Турции предлагают перенести начало туристического сезона

Одной из мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19, стало предложение перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
РегионСамара.ру вчера в 03:41
Гаджеты

Выпущен новый дешёвый смартфон Nokia C2

Компания HMD Global выпустила новый дешёвый смартфон Nokia C2. Аппарат функционирует на базе мобильной операционной системы Android Go.
UfacityNews.ru вчера в 16:37
Кино

Marvel приостановила производство сериалов «ВандаВижен» и «Локи»

Афиша Daily вчера в 05:26
Авто

В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили

На фоне обвала курса рубля компании АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность повысить цены на свои автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 02:59
Здоровье

В Минздраве рассказали о последствиях употребления алкоголя при гриппе

Употребление алкоголя при симптомах гриппа или простуды негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, в частности, может спровоцировать тахикардию или аритмию.
ТАСС вчера в 05:01
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