Коронавирус
Газета.RuПсихолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
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с чего всё началось
Клинический психолог, писатель и аддиктолог Михаил Хорс объяснил это тем, что русские люди закалены неурядицами, среди которых коронавирус — далеко не самая страшная.Народные новости13 марта в 14:16
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Психолог объяснил бесстрашие российских граждан перед угрозой коронавируса
Красная веснавчера в 11:53
Почему Россия не боится коронавируса: Психолог объяснил феномен «бесстрашных русских»
Царьград13 марта в 16:17
Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса
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Посольство России в США приостановило прием граждан из-за коронавируса
"С 16 марта 2020 г. приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг", - сказано в посте.
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Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
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Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц.
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В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
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В США допустили вторую волну коронавируса в Китае
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В Минздраве рассказали о последствиях употребления алкоголя при гриппе
Употребление алкоголя при симптомах гриппа или простуды негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, в частности, может спровоцировать тахикардию или аритмию.