Клинический психолог, писатель и аддиктолог Михаил Хорс объяснил это тем, что русские люди закалены неурядицами, среди которых коронавирус — далеко не самая страшная.

с чего всё началось

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран. Такое мнение высказал клинический психолог Михаил Хорс в беседе с изданием Nation News.

Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом

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