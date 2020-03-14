Коронавирус

ИзвестияИзвестияПсихолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран. Такое мнение высказал клинический психолог Михаил Хорс в беседе с изданием Nation News.
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Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса

Клинический психолог, писатель и аддиктолог Михаил Хорс объяснил это тем, что русские люди закалены неурядицами, среди которых коронавирус — далеко не самая страшная.
Народные новости13 марта в 14:16

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Психолог объяснил, почему россияне меньше иностранцев боятся коронавируса

Life.ruвчера в 20:25

Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса

Народные новости13 марта в 14:16

Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом

Известиявчера в 17:00

Психолог объяснил, почему россияне не боятся коронавируса

Pravda.Ruвчера в 04:42

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

Lenta.ruвчера в 01:00

Почему Россия не боится коронавируса: Психолог объяснил феномен «бесстрашных русских»

Царьград13 марта в 16:17

Клинический психолог объяснил, почему россиян коронавирус пугает меньше, чем европейцев

URA.Ruвчера в 17:12
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Кино

В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне

News.ru 12 марта в 03:51
Политика

Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
РИА Новости вчера в 20:21
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда вчера в 19:20
Общество

Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса

Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 03:30
Общество

Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
РИА Новости вчера в 12:08
Происшествия

На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости».
Коммерсантъ 13 марта в 20:35
Армия и оружие

Белорусский офицер, после переговоров с НАТО, заболел коронавирусом

Военные проводили переговоры о совместных учениях с НАТО. После того как офицер вернулся на родину, он заразил еще семеро коллег.
Что происходит вчера в 15:20
Космос

Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»

РИА Новости вчера в 20:47
Происшествия

На МКАД столкнулись одиннадцать машин

РИА Новости вчера в 15:35
Здоровье

В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин

Массовое закрытие школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется, на дистанционное обучение переведут только недавно вернувшихся из-за границы или тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:32
Авто

Названы самые «страшные» отечественные автомобили

Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.
Daily-Motor.Ru вчера в 09:14
Здоровье

Больную пневмонией екатеринбурженку две недели не направляют на анализ на коронавирус

По словам матери девушки, каждый день к больной приезжают медработники, но не назначают анализы и рентген.
ТагилСити.ру 13 марта в 12:59
Армия и оружие

В США не видят военного потенциала у российских Су-57 и «Арматы»

«Скромный флот российских современных истребителей не имеет никакого реального военного потенциала, который был бы достоин внимания, это же касается танка Т-14», - утверждает автор.
Дни24 вчера в 11:50
Политика

Путин направил закон о поправках к Конституции в Конституционный суд

В субботу, 14 марта, президент России Владимир Путин направил в Конституционный суд запрос о проверке закона об изменении Конституции.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:30
Футбол

Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы, сообщает Marca.
Чемпионат вчера в 22:40
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости 13 марта в 04:12
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 06:44
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости 13 марта в 15:35
Энергетика

Глава ВТБ высказался о нефтяном кризисе

В мире мало производителей, которые заинтересованы в сохранении низких цен на нефть, предположил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая Игра».
Красная весна вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Отец певицы Казарновской подарил квартиру за 63 млн рублей новой жене

Отец оперной дивы Любови Казарновской подарил элитную квартиру в Москве не дочерям, а второй жене.
НТВ вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Волочкова отметила праздник с сухим льдом

Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.
Lenta.ru вчера в 18:20
Авто

Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
РИА Новости 13 марта в 19:02
Игры

Создатели Horizon Zero Dawn показали первый скриншот версии для ПК

Разработчики Horizon Zero Dawn добавили скриншот из ПК-версии игры в Steam.
CyberSport.ru вчера в 16:31
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Эхо Москвы 13 марта в 13:15
Общество

Жена Овечкина показала опустевшие полки супермаркетов в США

Жена российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала нехватку продуктов в американских магазинах.
РИА Новости вчера в 08:52
Футбол

Максименко стал лучшим игроком матча «Спартака» с «Оренбургом»

Матч ТВ вчера в 09:02
Политика

В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
RT на русском 13 марта в 18:19
Шоу-бизнес

Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца

Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
StarHit.ru вчера в 04:00
Происшествия

Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью

Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Вести Новосибирск вчера в 14:20
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