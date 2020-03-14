Коронавирус
ИзвестияПсихолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран. Такое мнение высказал клинический психолог Михаил Хорс в беседе с изданием Nation News.
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с чего всё началось
Клинический психолог, писатель и аддиктолог Михаил Хорс объяснил это тем, что русские люди закалены неурядицами, среди которых коронавирус — далеко не самая страшная.Народные новости13 марта в 14:16
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Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса
Народные новости13 марта в 14:16
Почему Россия не боится коронавируса: Психолог объяснил феномен «бесстрашных русских»
Царьград13 марта в 16:17
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Кино
В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне
Политика
Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании
Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Общество
Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса
Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Происшествия
На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости».
Армия и оружие
Белорусский офицер, после переговоров с НАТО, заболел коронавирусом
Военные проводили переговоры о совместных учениях с НАТО. После того как офицер вернулся на родину, он заразил еще семеро коллег.
Космос
Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»
Происшествия
На МКАД столкнулись одиннадцать машин
Здоровье
В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
Массовое закрытие школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется, на дистанционное обучение переведут только недавно вернувшихся из-за границы или тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний, сообщает правительство региона.
Авто
Названы самые «страшные» отечественные автомобили
Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.
Здоровье
Больную пневмонией екатеринбурженку две недели не направляют на анализ на коронавирус
По словам матери девушки, каждый день к больной приезжают медработники, но не назначают анализы и рентген.
Армия и оружие
В США не видят военного потенциала у российских Су-57 и «Арматы»
«Скромный флот российских современных истребителей не имеет никакого реального военного потенциала, который был бы достоин внимания, это же касается танка Т-14», - утверждает автор.
Политика
Путин направил закон о поправках к Конституции в Конституционный суд
В субботу, 14 марта, президент России Владимир Путин направил в Конституционный суд запрос о проверке закона об изменении Конституции.
Футбол
Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы, сообщает Marca.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Общество
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Энергетика
Глава ВТБ высказался о нефтяном кризисе
В мире мало производителей, которые заинтересованы в сохранении низких цен на нефть, предположил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая Игра».
Шоу-бизнес
Отец певицы Казарновской подарил квартиру за 63 млн рублей новой жене
Отец оперной дивы Любови Казарновской подарил элитную квартиру в Москве не дочерям, а второй жене.
Шоу-бизнес
Волочкова отметила праздник с сухим льдом
Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Игры
Создатели Horizon Zero Dawn показали первый скриншот версии для ПК
Разработчики Horizon Zero Dawn добавили скриншот из ПК-версии игры в Steam.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Общество
Жена Овечкина показала опустевшие полки супермаркетов в США
Жена российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала нехватку продуктов в американских магазинах.
Футбол
Максименко стал лучшим игроком матча «Спартака» с «Оренбургом»
Политика
В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
Шоу-бизнес
Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца
Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
Происшествия
Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью
Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.