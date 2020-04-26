Коронавирус

ФедералПрессФедералПрессПсихолог объяснила нежелание людей носить маски во время пандемии

Юсупова подчеркнула, что такие люди все равно не могут решить проблему с собственной тревожностью и к тому же могут усугубить эпидемиологическую обстановку. Одной из причин такого поведения психолог назвала недоверие к официальным источникам информации.
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Психолог объяснила нежелание носить медицинские маски

ТК Звездавчера в 21:52

Эксперт объяснила нежелание людей носить медицинские маски

Комсомольская правда00:14

Психолог объяснила причину нежелания носить медицинские маски

Московский Комсомолецвчера в 22:22

Объяснено нежелание россиян носить маску в общественных местах

Lenta.ruвчера в 22:03

Психолог объяснил, почему люди не хотят носить маски в пандемию

URA.Ru00:16

Психолог объяснила, почему люди осознанно отказываются от масок

РЕН ТВвчера в 21:46

Психолог объяснила нежелание людей носить медицинские маски

Известиявчера в 21:12
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Экономика

«Пришло официальное письмо: раз я был зарегистрирован самозанятым в налоговой, мне отказано в пособии»

Житель Сергиева Посада Николай рассказал, что обратился в центр занятости, чтобы получить статус безработного для пособия, но получил отказ — официально из-за того, что зарегистрирован в налоговой как самозанятый.
BFM.ru 24 апреля в 12:01
71
Армия и оружие

Ситуация накаляется: из военного госпиталя для карателей бегут врачи

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su вчера в 09:20
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Религия

Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху

Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
РИА Новости 02:34
10
Происшествия

Сбежавшего амурчанина с COVID-19 вернули в больницу

В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
12
Общество

В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
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Футбол

Дзюба попал в топ-10 игроков с истекающими контрактами

Свою версию предоставил портал Football 365.Контракт Дзюбы с "Зенитом" истекает в июне нынешнего года, в списке 31-летний футболист занял седьмое место.
Soccer.ru 03:28
Общество

Попова выступила за продление режима самоизоляции в России

Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости 24 апреля в 17:42
4,3K
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
676
Общество

В Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом

В Саратовской области число лабораторно установленных случаев заболевания коронавирусом достигло 305.
Российская газета 02:53
177
Общество

Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 20:35
438
Происшествия

Трое рабочих погибли на заводе в Новотроицке

Новотроицк.рф вчера в 12:45
5
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,1K
Происшествия

В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом

Накануне число пациентов на лечении в Коммунарке составляло 604 человека, коронавирус был выявлен у 408 из них.
Известия вчера в 03:20
223
Общество

В Башкирии ввели заявление для поездки на дачу

Чтобы официально начать передвигаться по городу, нужно заполнить заявление, форма которого размещена на вышеуказанном сайте, это нужно сделать заранее, перед поездкой, — подчеркнул Рустем Хайдаров.
Kursk.com вчера в 08:05
145
Общество

В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом

Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:56
6
Общество

Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
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Общество

Матвиенко призвала не планировать поездки за границу в 2020 году

Россиянам следует отказаться от поездок за границу в этому году из-за неясности того, когда именно будет снят карантин.
Sputnik Узбекистан вчера в 02:34
421
Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются

Стали известны марки автомобилей, которые ломаются реже все. Рейтинг составила немецкая организация TUV.
Piter.tv 24 апреля в 13:56
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Экономика

Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
91
Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости вчера в 07:39
442
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 24 апреля в 18:17
2K
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
5,9K
Общество

Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке

АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:17
1,2K
Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о своем романе с Татьяной Навкой

В результате Навка увела Башарова из семьи и сама ушла от мужа-фигуриста Александра Жулина.
RuNews24.ru 03:52
8
Шоу-бизнес

Певица Лолита планирует побриться налысо из-за самоизоляции

Что происходит 03:52
12
Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ вчера в 17:42
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Общество

В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 01:41
2,4K
Футбол

Владелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат России

На сегодняшний день в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 74588 случаев коронавируса.
Vprognoze.ru вчера в 11:15
Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
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