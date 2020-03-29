Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПсихологи предупредили о возможной депрессии на нерабочей неделе

Режим самоизоляции во время «нерабочей недели» может привести к депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения, считают психологи. Специалисты советуют заполнить это время телефонными и видеозвонками близким и друзьям.
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с чего всё началось

Психологи предупредили россиян о риске депрессии из-за выходной недели

Одна неделя "домашних каникул" не изменит привычки россиян, но ее достаточно для появления депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения, которое опрошенные РИА Новости психологи советуют заполнить на время телефонными и видеозвонками близким и друзьям.
РИА Новостивчера в 21:11

Подробнее о событии

Психологи предупредили россиян о риске депрессии из-за выходной недели

РИА Новостивчера в 21:11

Россиян предупредили об опасности выходной недели

Lenta.ruвчера в 22:22

Психологи предупредили о возможной депрессии на нерабочей неделе

Московский Комсомолецвчера в 22:42

Психологи дали советы, как избежать депрессии во время недели карантина

ТК Звездавчера в 23:33

Психологи рассказали, как справиться с депрессией во время карантина

URA.Ru03:19

Психологи рассказали россиянам, какую опасность несёт нерабочая неделя

News.ru01:59

Психолог: нерабочая неделя может спровоцировать у россиян депрессию

ФедералПресс00:15
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Общество

В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса

Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Российская газета 05:36
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Общество

Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 29 марта 2020, 12:53 — REGNUM За минувшие сутки новые заражения коронавирусом зафиксировали в 26 регионах России.
REGNUM 05:53
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
РИА Новости 26 марта в 14:06
Общество

WSJ: в США возник дефицит золота из-за коронавируса

В США возник дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже, сообщает газета The Wall Street Journal.
Рифей-Пермь вчера в 01:15
Армия и оружие

Кроме вируса. СМИ напомнили о «незаконченном» глобальном вызове

Авторы американского журнала National Interest призвали мировых лидеров к укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которому в этом году исполняется 50 лет, сообщила газета "Взгляд" со ссылкой на RT.
Радио Sputnik 04:21
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом

Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом в Twitter сообщил сам премьер-министр Великобритании, передает tvbrics.com.
TV BRICS 27 марта в 07:38
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Общество

Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал жёстко контролировать соблюдение самоизоляции жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19, которые лечатся дома.
RT на русском 04:15
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество

Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог

В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Live24 вчера в 01:32
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Космос

Печат (Сербия): Солнце, коронавирус и Земля (Печат)

Хотя НАСА еще не связывает эти явления, снимки с американских спутников подтверждают, что ультрафиолетовое излучение солнца в момент, когда появился коронавирус, было еще слабее, чем в период распространения Н1N1.
ИноСМИ 04:17
Футбол

Дзюба выложил видео, как играет в PES против Бийола

Sports.ru вчера в 16:29
Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 13:25
Общество

Москвичей предупредили о резкой смене погоды

В российскую столицу уже к вечеру воскресенья придет атмосферный фронт, который принесет с собой облака и моросящий дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в интервью RT.
РИА Новости вчера в 20:01
Политика

Россия и США приостановили инспекции стратегических ядерных сил

Россия и США приостановили до 1 мая инспекции на месте в рамках контроля за исполнением договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заключенного в 2011 г. Об этом ТАСС сообщил директор американской ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.
Ведомости 05:28
Общество

Самый высокий прирост за эти дни: в России 270 новых заражений коронавирусом

За сутки в России диагностировали еще 270 случаев коронавируса, такие данные сообщает оперативный штаб.
НГС55 04:01
Армия и оружие

Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб ЗРК

RuNews24.ru вчера в 10:04
Авто

Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа

Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
Российская газета вчера в 02:00
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 вчера в 07:14
Здоровье

В Приамурье выявлен первый случай коронавирусной инфекции

Молодая женщина стала первой заболевшей новым видом пневмонии.
Российская газета 05:47
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС вчера в 07:55
Общество

Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине

RT на русском 05:18
Общество

Экс-министр промышленности Франции скончался от коронавируса

Ранее сам Деведжян сообщил в своем Twitter о том, что подхватил коронавирус. Это произошло за несколько дней до смерти.
Московский Комсомолец 05:23
Здоровье

Врачи установили время сохранения коронавируса в организме

У половины переболевших COVID-19 коронавирус сохраняется в организме несколько дней после исчезновения симптомов.
Известия вчера в 16:42
Общество

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом

В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 04:08
Общество

Более 800 человек умерли в Испании за сутки от коронавируса

За минувшие сутки в Испании от коронавируса скончались 832 человека.
Вечерняя Москва вчера в 08:02
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Ольга Маховская
Российский психолог
Российский психолог и публицист, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института психологии РАН. Специализация - детская психология, кросс-культурная психология, социология и психология современного российского детства, психология семьи.
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