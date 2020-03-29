Коронавирус
Московский КомсомолецПсихологи предупредили о возможной депрессии на нерабочей неделе
Режим самоизоляции во время «нерабочей недели» может привести к депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения, считают психологи. Специалисты советуют заполнить это время телефонными и видеозвонками близким и друзьям.
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с чего всё началось
Одна неделя "домашних каникул" не изменит привычки россиян, но ее достаточно для появления депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения, которое опрошенные РИА Новости психологи советуют заполнить на время телефонными и видеозвонками близким и друзьям.РИА Новостивчера в 21:11
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