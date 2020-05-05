Коронавирус
РИА НовостиПсковские власти решили ввести «перчаточный режим»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки. Об этом глава региона заявил во время совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, его транслировало Псковское агентство информации.
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В дополнение к масочному режиму в Псковской области могут ввести перчаточный
Московский Комсомолец Псков09:28
«Перчаточный» режим планируют ввести в местах скопления людей в Псковской области
Псковское агентство информации09:24
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