Коронавирус

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки. Об этом глава региона заявил во время совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, его транслировало Псковское агентство информации.
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Псковские власти решили ввести «перчаточный режим»

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